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Abel Braga não é mais o treinador do Fluminense

Técnico era o principal alvo da torcida por conta das atuações ruins da equipe ...
LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2022 às 10:58

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 10:58

Após 5 meses, Abel Braga não é mais o técnico do Fluminense. Depois do baixo desempenho no empate sem gols com o Unión Santa Fe, treinador e diretoria se reuniram para confirmar o desligamento. Marcão deve assumir interinamente o comando da equipe.Na manhã desta quinta-feira (28), o Fluminense comunicou o desligamento do técnico Abel Braga. Em suas quatro passagens pelas Laranjeiras como comandante do Flu, Abel entrou na história do clube com alguns títulos conquistados. No total são quatro taças, incluindo o celebrado Brasileirão de 2012, além de três Campeonatos Cariocas, 2005, 2012 e recentemente o título estadual depois de 10 anos. Em 2022, Abel comandou o clube em 26 jogos, com 17 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Ao todo, o Tricolor marcou 35 gols e sofreu 15. Abel vinha sendo alvo de inúmeras críticas dos torcedores nos últimos jogos no Maracanã por conta das más atuações do time. O treinador foi bastante vaiado na partida contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil, contra o Internacional, pelo Brasileirão, e contra o Unión Santa Fe, pela Sul-Americana.O técnico Marcão dirigirá o time a partir do próximo domingo, contra o Coritiba pela 4ª rodada do Brasileirão, no Estádio Couto Pereira, às 16h.
Crédito: AbelencerrousuaquartapassagemcomocomandantedoFlu(MailsonSantana/FluminenseFC

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