Abel Braga manda recado após revés: 'O Inter depende de si'

Após desperdiçar a chance de abrir vantagem na liderança do Brasileirão, o técnico Abel Braga concedeu entrevista para explicar a atuação abaixo do esperado do Internacional na derrota por 2 a 1 para o Sport.
Sem muitas palavras, o comandante do Colorado afirmou que a tática do adversário funcionou e relembrou que o Inter depende das próprias forças para sair com a taça.
- Não foi a questão dos arremates. A estratégia do Sport funcionou muito bem. Nenhum jogador da nossa equipe entrou em campo pilhado - afirmou, antes de completar:
- Quando tivemos momentos difíceis, a reação do meu grupo foi extraordinária. Nunca nos consideramos campeões, e o Inter segue dependendo só de si.
Com 66 pontos conquistados, o Internacional volta a campo no domingo para encarar o Vasco da Gama, em São Januário.