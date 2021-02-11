Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Abel Braga manda recado após revés: 'O Inter depende de si'

Apesar do resultado ruim no Beira-Rio, o treinador lembrou que o Colorado depende das próprias forças para ser campeão brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 22:37

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 22:37

Crédito: Ricardo Duarte
Após desperdiçar a chance de abrir vantagem na liderança do Brasileirão, o técnico Abel Braga concedeu entrevista para explicar a atuação abaixo do esperado do Internacional na derrota por 2 a 1 para o Sport.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIROSem muitas palavras, o comandante do Colorado afirmou que a tática do adversário funcionou e relembrou que o Inter depende das próprias forças para sair com a taça.
- Não foi a questão dos arremates. A estratégia do Sport funcionou muito bem. Nenhum jogador da nossa equipe entrou em campo pilhado - afirmou, antes de completar:
- Quando tivemos momentos difíceis, a reação do meu grupo foi extraordinária. Nunca nos consideramos campeões, e o Inter segue dependendo só de si.
Com 66 pontos conquistados, o Internacional volta a campo no domingo para encarar o Vasco da Gama, em São Januário.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados