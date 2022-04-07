Abel Braga exalta Ganso, garante meia como titular no Brasileirão e vê problemas em vitória do Fluminense

O Fluminense não foi brilhante, mas fez o suficiente para vencer o Oriente Petrolero, da Bolívia, por 3 a 0 na estreia da fase de grupos da Copa Sul-Americana, neste domingo, no Maracanã. Após a partida, o técnico Abel Braga exaltou a atuação de Paulo Henrique Ganso, que estava ao lado dele e foi eleito o melhor em campo. O treinador analisou a atuação e garantiu o meia como titular na partida deste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.- Eu achei o Ganso. Ele já está escalado para sábado. Ele cada vez mais está se dedicando. Tivemos alguns problemas, não fizemos uma atuação brilhante. A vitória foi justa, mas é óbvio que sentimos um pouco. Também vamos sentir no sábado. Eu sabia que esses caras corriam muito. Foi complicado e difícil. Estou muito feliz, ainda mais porque deu empate no outro jogo e conseguimos os três pontos - afirmou o treinador.

Além da Sul-Americana e do Brasileirão, o Flu também estreia em duas semanas na Copa do Brasil. Sem semanas livres em um bom tempo, Abel afirmou que tentará mandar a campo sempre o que tiver de melhor, sem especificar se vai poupar algum jogador.

- O time que entrar em campo vai ser sempre o melhor. Hoje não tive Nino, perdi o Manoel, Calegari estava no limite. Tentei tirar aqueles que poderiam estourar, principalmente o André. O Arias tem feito jogos muito bons, é um desgaste grande. Não é um ataque de ficar na posição, principalmente pela característica do Ganso, é um que se movimenta. E quando você tem dois atacantes da mesma característica você tem que ter um meia no campo. É simples. Mas aqueles que a fisiologia e preparação acham que pode, é só isso que vou mudar. Vou sempre colocar o melhor que tenho - avaliou.

- Em 48 horas praticamente vamos entrar em campo. É difícil. Eu sei que tenho dois jogadores que voltam, o Calegari e o Nino. Você perde alguns, vai ser o campeonato inteiro. Temos oito jogadores do Sub-23/Sub-20. Eles treinam com a gente, estão mostrando qualidade e quando tiver que usar e precisar, vão entrar sem problema - completou.Agora, o Flu volta todo o foco para o Campeonato Brasileiro. A primeira rodada acontece já neste sábado, às 16h30, diante do Santos, também no Maracanã. Já pela competição sul-americana, o time de Abel Braga volta a entrar em campo na quarta-feira, às 21h30, quando visita o Junior Barranquilla na Colômbia. Com relação às várias competições, Abel garantiu que não há prioridade.

- Para mim, não. Eu gostaria que alguém chegasse e falasse para priorizar, os jogadores também gostariam. Mas ninguém fala nada, então vamos jogando. Um dia melhor que o outro. Tem uma coisa importante, hoje já há um respeito maior pelo Fluminense. Perdemos para o Olimpia, isso nos deixou muito mal, a recuperação foi imediata, mas ninguém vai ganhar mole do Fluminense. Está bem esquematizado, estamos com a mentalidade alta e está muito bom - disse.