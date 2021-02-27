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Abel Braga é eleito o melhor técnico do Campeonato Brasileiro de 2020: 'Me sinto honrado com esse troféu'

Comandante do Internacional, vice-campeão nacional, foi premiado nesta sexta-feira no Prêmio Brasileirão, cerimônia realizada pela CBF nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro...
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Publicado em 

26 fev 2021 às 22:26

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 22:26

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Abel Braga, comandante do Internacional, foi eleito o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Em cerimônia realizada nesta sexta-feira, na sede da CBF no Rio de Janeiro, o treinador de 68 anos recebeu a premiação após ter sido eleito por jornalistas, capitães e treinadores dos 20 clubes da Série A.
- É como se eu estivesse representando todos colegas de profissão. Foi um ano muito atípico, de extrema dificuldade, onde todos tiveram que se reinventar. Presidentes, treinadores, jogadores... O plano B tinha que surgir muito rápido. Ninguém estava preparado. O presidente Caboclo foi muito feliz. Nenhuma competição foi suspensa. Isso faz com que todos que participam do futebol se sintam realizados. Muita entrega e muita luta - afirmou Abel, antes de seguir:
- Os atletas foram excepcionais e o bom disso tudo, aquilo que se torna rivalidade dentro de campo, vira total amizade aqui fora. Todos temos que nos respeitar. Assim que agimos. Me sinto honrado com esse troféu - finalizou.Substituto de Eduardo Coudet, Abelão assumiu o comando do Colorado em novembro, dirigindo o time no Brasileirão a partir da 21ª rodada. Foram 18 partidas com Abel Braga, com 10 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.
Ao assumir a equipe, o Inter estava na quarta posição da tabela, e, embalado por uma sequência de nove vitórias consecutivas, chegou a liderar a Série A entre a 31ª e a 36ª rodada, sendo ultrapassado pelo Flamengo na 37ª rodada.
O "Prêmio Brasileirão" é uma cerimônia anual organizada pela CBF que elege os principais destaques do Campeonato Brasileiro. Nele, são escaladas seleções com os melhores jogadores e jogadoras do Brasileirão Assaí e do Brasileiro Feminino A-1, além de premiar destaques como artilheiros, revelações, árbitros e outros campeões brasileiros na mesma temporada. com a participação de jornalistas, capitães e treinadores dos 20 clubes da Série A.

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