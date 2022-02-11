Abel Braga analisa desempenho do Fluminense no Carioca e rebate críticos: 'Tem que ser mais light'

Nesta quinta, Abel Braga conquistou mais uma vitória importante no início da temporada. O Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 1, em jogo válido pela quinta rodada do Carioca, e assim encostou na liderança do campeonato. Após o jogo, o técnico analisou o primeiro tempo, no qual o Tricolor sofreu o gol, e disse que não avalia os 45 minutos iniciais negativamente. - Eu não posso cometer a injustiça que muita gente comete em relação ao primeiro. Saímos perdendo por 1 a 0, em um escanteio. Sofremos o gol. Vou fazer a observação. Ele (árbitro) comunicou a todos os atletas e preparador físico, não a mim, que a parada técnica seria com 20 minutos. Com 20 minutos a bola está no tiro de meta do Botafogo. Saiu o escanteio, ele não terminou, deixou seguir e saiu o gol. Mas você tem os dados, obviamente, vocês vivem de dados, percentual, e 71% de posse de bola contra 29%. Sete finalizações contra duas. Não posso, claro, achar que o primeiro tempo foi medíocre, terrível. Por exemplo, no jogo passado, foi. Tivemos uma superação muito grande - disse o treinador.