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Abel Braga analisa desempenho do Fluminense no Carioca e rebate críticos: 'Tem que ser mais light'

Técnico do Fluminense elogiou primeiro tempo da equipe, mesmo tendo sofrido o gol, e afirmou que não falta vontade à equipe...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 23:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 23:19
Nesta quinta, Abel Braga conquistou mais uma vitória importante no início da temporada. O Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 1, em jogo válido pela quinta rodada do Carioca, e assim encostou na liderança do campeonato. Após o jogo, o técnico analisou o primeiro tempo, no qual o Tricolor sofreu o gol, e disse que não avalia os 45 minutos iniciais negativamente. - Eu não posso cometer a injustiça que muita gente comete em relação ao primeiro. Saímos perdendo por 1 a 0, em um escanteio. Sofremos o gol. Vou fazer a observação. Ele (árbitro) comunicou a todos os atletas e preparador físico, não a mim, que a parada técnica seria com 20 minutos. Com 20 minutos a bola está no tiro de meta do Botafogo. Saiu o escanteio, ele não terminou, deixou seguir e saiu o gol. Mas você tem os dados, obviamente, vocês vivem de dados, percentual, e 71% de posse de bola contra 29%. Sete finalizações contra duas. Não posso, claro, achar que o primeiro tempo foi medíocre, terrível. Por exemplo, no jogo passado, foi. Tivemos uma superação muito grande - disse o treinador.
Abel também relembrou a segunda etapa do jogo, quando o Fluminense fez dois gols e virou o placar. O professor também disse estar satisfeito com o desempenho e rebateu críticas que vem recebendo.
- Então, estava nítido, quando começou o segundo que íamos empatar e virar o jogo, porque continuou muito bem. Então, estou realmente muito satisfeito com a atitude. E pena, pena que as coisas sempre no Fluminense se tornam muito complicadas quando é ano de eleição. Tem que ser mais light. Está faltando luta? Sangue? Suor? Lágrima? O Nino me foi passado que estava com uma dor no púbis. Então é isso, cara. Muito feliz pela conduta, pela entrega e pelo grande jogo que fizemos - completou.> Veja a tabela do Cariocão
Com o resultado, o Fluminense acumula 12 pontos, apenas um atrás do Vasco, e ocupa a segunda classificação do campeonato. Neste domingo, o Tricolor encara a Portuguesa, às 16h, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela sexta rodada do Carioca.
Crédito: AbelBraga,duranteapartidaentreFluminenseeBotafogo(Foto:LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

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