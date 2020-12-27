Abel Braga ainda não decidiu se fica no Internacional em 2021

Após a vitória do Internacional diante do Bahia na Arena Fonte Nova, o técnico Abel Braga concedeu entrevista e falou sobre o seu futuro no clube, que ainda é incerto.
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O contrato é válido até fevereiro de 2021, mas a diretoria do Inter negocia a chegada de Miguel Ángel Ramírez, que já deixou o Independiente Del Valle.
Sincero, Abelão revelou que bateu um papo com a diretoria neste fim de semana e afirmou que não existe a possibilidade de trabalhar em conjunto com a nova comissão técnica.