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futebol

Abel Braga ainda não decidiu se fica no Internacional em 2021

Treinador revelou um bate-papo com a diretoria, mas não quis cravar o seu destino a partir de janeiro...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 19:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 19:07
Crédito: Divulgação/Internacional
Após a vitória do Internacional diante do Bahia na Arena Fonte Nova, o técnico Abel Braga concedeu entrevista e falou sobre o seu futuro no clube, que ainda é incerto.
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O contrato é válido até fevereiro de 2021, mas a diretoria do Inter negocia a chegada de Miguel Ángel Ramírez, que já deixou o Independiente Del Valle.
Sincero, Abelão revelou que bateu um papo com a diretoria neste fim de semana e afirmou que não existe a possibilidade de trabalhar em conjunto com a nova comissão técnica.

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