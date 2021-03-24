Abel afirma que Palmeiras é ‘maior do Brasil’ e avisa que vai brigar por título do Paulistão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Na manhã desta quarta-feira (24), o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, que está de férias em Portugal desde o dia 12 de março, concedeu entrevista ao NOSSO PALESTRA/LANCE!, em conjunto com veículos jornalísticos portugueses. Diretamente de Braga, ele comentou um pouco sobre o planejamento e as perspectivas do time para esse início de temporada.>> Conmebol define valores que vai pagar fase a fase na Libertadores 2021. Veja as quantias até o título!

De início, Abel confessou que, devido à exaustão da última temporada, a preparação para o Paulistão está sendo feita de maneira diferente das demais competições, tanto em aspectos físicos, quanto psicológicos. Apesar disso, comprometeu-se com o fato de que o clube vai brigar muito para ser campeão mais uma vez.

– Nós baixamos as expectativas do Paulista, mas não significa que não vamos lutar pela conquista. Dividimos as férias para jogadores, treinadores, dirigentes, etc. Num contexto de tanta densidade competitiva, a pausa é fundamental para desligar e recarregar as energias. O Palmeiras é o maior clube do Brasil. O segredo do sucesso é simples, disciplina, ambição e consistência. São esses valores que tento passar para a equipe. Em todas as competições que entramos, queremos vencer. Prometo dar o meu melhor para lutar por isso – garantiu o técnico do Alviverde.Questionado sobre a preocupante situação da pandemia no Brasil, o comandante português refez o alerta de que o trabalho para vencer o vírus precisa ser coletivo e destacou uma reflexão necessária a respeito do deslocamento dos jogos para outros estados no país.

– Eu não tenho o conhecimento das entidades, mas, para mim, morrer uma pessoa ou 3 mil é igual. A Covid é um grande exemplo de que todos precisamos uns dos outros. Só posso dar a minha opinião, acho que, se um estado fecha, outro abre, e o jogo é marcado de um dia para o outro, as pessoas têm de refletir. Tudo o que falo é para tentar melhorar o futebol. Temos de olhar para aquilo que fazemos com olhar crítico. Quem lidera tem de ser um exemplo, o Presidente da República, o treinador, o Galiotte. Eu tenho que olhar para trás e tentar melhorar – finalizou.