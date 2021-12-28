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A xerife fica! Corinthians anuncia renovação de contrato com zagueira Erika

Atleta estendeu o seu vínculo com o Timão por mais uma temporada, mas segue se recuperando de uma lesão no joelho direito...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 20:36

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 20:36

Uma das grandes atletas do futebol feminino brasileiro, a zagueira Erika renovou o seu contrato com o Corinthians até o fim da próxima temporada. Aos 33 anos, a defensora tem o seu nome consolidado na modalidade, tendo disputado quatro Jogos Olímpicos, sendo medalhista de prata em 2008.
No Timão desde 2018, quando retornou ao Brasil, vindo de duas temporadas pelo Paris-Saint Germán, da França, Erika foi peça fundamental para a enxurrada de títulos das Brabas, que no período venceu três vezes o Campeonato Paulista (20189, 2020 e 2021), três vezes o Brasileiro (2018, 2020 e 2021) e duas vezes a Libertadores (2019 e 2020).
Em novembro, a defensora sofreu uma grave lesão no joelho direito durante um treinamento e perdeu a disputa da Libertadores, disputada no Uruguai, e a reta final do Campeonato Paulista. No entanto, a camisa 99 foi peça fundamental na campanha do Brasileiro, tendo marcado presença na Seleção do Campeonato.
Com a renovação de Erika, o Corinthians chega a 11 renovações de contrato com atletas do feminino para a próxima temporada, são elas: as goleiras Paty e Tainá; as laterais Katiuscia e Tamires; a zagueira Gi Campiolo; as meias Grazi, Diany e Juliete; e as atacantes Adriana e Gabi Portilho.
O técnico Arthur Elias comandante na conquista dos títulos corintianos em todas as competições que a equipe feminina disputou em 2021, também permanecerá.
Crédito: Erikadisputou21jogosemarcouquatrogolspeloTimãonaúltimatemporada(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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