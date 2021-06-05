Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • A vitória passa pelo gol: em busca de evolução no ataque, Botafogo enfrenta o Coritiba
futebol

A vitória passa pelo gol: em busca de evolução no ataque, Botafogo enfrenta o Coritiba

Média de gols por jogo do Alvinegro na temporada é baixa; time faz alterações no sistema ofensivo para tentar evolução e triunfo no Estádio Nilton Santos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jun 2021 às 06:00

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 06:00

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo busca a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro enfrenta o Coritiba neste sábado no Estádio Nilton Santos, às 21h, pela 2ª rodada da competição. Para conquistar este objetivo, a equipe precisa mostrar novas facetas no ataque. A partida terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.
A equipe comandada por Marcelo Chamusca marcou 23 vezes nas 18 partidas que disputou na temporada 2021, o que dá uma média de 1,2 tento por duelo - o que dá, obviamente, pouco mais de uma bola na rede por jogo, um número baixo.
A produção ofensiva é a principal preocupação de Chamusca. Para isso, o Botafogo terá alterações para enfrentar o Coxa: Chay, que participou do gol de Rafael Navarro no empate diante do Vila Nova, começará como titular. Uma vitória parte, necessariamente, de uma evolução e um aumento no número de bolas na rede.
– O Chamusca dá liberdade para os jogadores ali da frente, treina bastante essas situações de um contra um. Ele nos passa confiança e a gente tem que fazer. O professor fala que somos nós que temos que quebrar a linha do adversário. Temos que trabalhar sério para que na hora do jogo isso aconteça - afirmou Ronald, em entrevista coletiva.
Será a primeira partida do Botafogo no Nilton Santos nesta Série B. A equipe começou empatando por 1 a 1 com o Vila Nova. O Coritiba chega de vitória por 2 a 0 sobre o Avaí.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados