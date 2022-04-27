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futebol

A vez do 'Patrón'? Sem Kanu, Cuesta deve ter chance como titular do Botafogo

Sem poder contar com o capitão, com lesão na coxa esquerda, Luís Castro deve optar por entrada de argentino no time titular do Botafogo contra o Juventude, pelo Brasileirão...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 05:00
A necessidade de ter um encorpado elenco no Botafogo era para situações como a que o clube vive no momento. Kanu foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Isso abre espaço para a entrada de Victor Cuesta no time titular.+ VP do Botafogo compara lance de mão de Real Madrid x City com o do Atlético-GO: 'Lá é pênalti, aqui não'
O 'Patrón' foi uma das principais contratações do Glorioso na primeira janela de transferências da 'Era John Textor'. Vindo por empréstimo do Internacional ainda na primeira metade de abril, o argentino estreou no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, no último domingo, pelo Brasileirão.
Cuesta entrou ainda no primeiro tempo - justamente no lugar de Kanu - e participou de praticamente três quartos da partida. Canhoto, ele dá a opção de saída em passes curtos desde o campo defensivo, algo cobrado com exaustão por Luís Castro.
Diante do Dragão, o camisa 15 acertou 91% dos passes que tentou, venceu dois duelos aéreos e deu um corte. Os dados são do "SofaScore".
É praticamente certo que Kanu não atue contra o Juventude, no próximo domingo, então Cuesta terá a primeira oportunidade como titular no Glorioso logo no Estádio Nilton Santos.
Crédito: VictorCuestapeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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