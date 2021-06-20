A vez de André? Com mudança no meio, Fluminense encara o Fortaleza no Brasileirão

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Invicto no Campeonato Brasileiro, o Fluminense vem embalado. Neste domingo, porém, um complicado desafio se apresenta. Na Arena Castelão, às 18h15 (de Brasília), o time de Roger Machado visita o Fortaleza, que era o líder da competição antes do início da rodada e quer retomar a posição. Dentro de campo, uma mudança forçada nos cariocas pode colocar os holofotes sobre o jovem André, que deve receber a oportunidade como titular. O confronto, válido pela quinta rodada, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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A alteração no setor de maior destaque do Flu se dá por conta da suspensão de Yago Felipe, que levou o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Maracanã. O jogador, motor do time ao lado de Martinelli, deve dar vaga a André. Criado em Xerém, o jovem não joga desde 20 de março, quando entrou em campo aos 34 minutos do segundo tempo na vitória sobre o Bangu, no Estadual. A última partida como titular foi em 14 de março, no clássico com o Flamengo, quando foi substituído no intervalo.

André foi amplamente elogiado por Roger Machado em entrevista coletiva após a última rodada, o que começou a indicar a possibilidade. No treino deste sábado, ele foi novamente testado na equipe e tem grandes chances de deixar Wellington no banco para voltar a jogar. Apesar da exaltação do treinador, o volante foi relacionado apenas quatro vezes por ele. Além das partidas em que entrou, contra Flamengo e Bangu, ficou apenas no banco diante do Junior Barranquilla, na Libertadores, e do Red Bull Bragantino, no Brasileirão.

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- Salientei para o Wellington que o André estava treinando muito bem e ele precisava me dar uma resposta. Mesmo o treinador sabendo que precisa ter uma rodagem para adquirir ritmo de jogo, o André está merecendo uma oportunidade. Vai vir com o decorrer dos jogos. Ele se capacitou e se habilitou para estar entre as nossas opções. Por vezes opto por não ter dois jogadores de características parecidas. O André está próximo de receber uma oportunidade - disse Roger na última quinta-feira.Como não vinha tendo oportunidades, André ficou bem próximo de deixar o Fluminense, inclusive em empréstimo ao rival Botafogo. Entretanto, no início de maio uma grave lesão de Hudson no joelho direito mudou o cenário e o Tricolor desistiu de negociar o jogador. Para a posição atualmente, o Flu tem apenas os titulares Martinelli e Yago, além de Wellington. Yuri foi para o Cuiabá e Metinho, treinando com o Sub-23, acabou liberado ao Troyes, da França.

Primeira opção entre os volantes, Wellington foi o escolhido para substituir Martinelli quando o jovem foi poupado no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino. Com características diferentes dos dois titulares, o ex-Athletico Paranaense não foi bem e acabou criticado pela torcida. Desde que chegou ao Fluminense, ele soma 19 jogos, seis como titular.

Seja qual for a opção de Roger Machado, o Fluminense precisa de alternativas no meio-campo. Além do desfalque de Yago Felipe neste jogo, o time se prepara para não ter Martinelli, suspenso, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, diante do Cerro Porteño (PAR).