A uma semana da reestreia no Campeonato Brasileiro, Juliana analisa preparação do Vasco

O time feminino do Vasco retomou os treinos presenciais no mês passado. Em âmbito nacional, a equipe disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, que teve início antes da paralisação no calendário. As Meninas da Colina voltam a campo no próximo dia 24, contra o Atlético-MG, e a meia Juliana está confiante.- A preparação vem sendo boa. Começamos mais devagar para ninguém se machucar e, agora, estamos fazendo um trabalho de força também para chegarmos bem no dia do jogo - explicou a jogadora de 19 anos.