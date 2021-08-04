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futebol

A torcida decidiu: CT do Vasco passa a se chamar Moacyr Barbosa

Em votação online, torcida resolve homenagear ex-goleiro para nome de espaço de treino...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 22:48

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 22:48

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O centro de treinamento do Vasco tem novo nome. Após votação com participação de sócios e torcedores não sócios, o goleiro Moacyr Barbosa, dos maiores ídolos do clube, passa a representar o espaço antes chamado de CT do Almirante. Confira a nota do clube.
+ Os 100 anos do emblema maior do que é ser Vasco: Barbosa, presente!
"Após construir o Centro de Treinamentos do Vasco da Gama, o torcedor Cruzmaltino decide homenagear Moacyr Barbosa com o novo nome do CT localizado na Cidade de Deus. A decisão veio após três etapas de votação. Na primeira fase, os doadores sugeriram nomes e uma comissão do CRVG decidiu os 10 que avançaram para os sócios escolherem dois finalistas. Na última etapa, os votos foram abertos aos torcedores.
O ídolo cruzmaltino fez parte do Expresso da Vitória e defendeu o gol vascaíno entre 1945 e 1955 e entre 1958 e 1960, conquistando cinco vezes o Campeonato Carioca (1945, 1947, 1949, 1950, 1952 e 1958) e o Sul-Americano de Clubes de 1948, o primeiro título continental do mundo, sendo decisivo na competição. Barbosa também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1950 e encerrou a carreira em 1962, aos 41 anos, vestindo a camisa do Campo Grande (RJ)."

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