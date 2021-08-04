A torcida decidiu: CT do Vasco passa a se chamar Moacyr Barbosa

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O centro de treinamento do Vasco tem novo nome. Após votação com participação de sócios e torcedores não sócios, o goleiro Moacyr Barbosa, dos maiores ídolos do clube, passa a representar o espaço antes chamado de CT do Almirante. Confira a nota do clube.

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"Após construir o Centro de Treinamentos do Vasco da Gama, o torcedor Cruzmaltino decide homenagear Moacyr Barbosa com o novo nome do CT localizado na Cidade de Deus. A decisão veio após três etapas de votação. Na primeira fase, os doadores sugeriram nomes e uma comissão do CRVG decidiu os 10 que avançaram para os sócios escolherem dois finalistas. Na última etapa, os votos foram abertos aos torcedores.