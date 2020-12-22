'A superação é a chave da mudança do Corinthians', afirma Mancini

O Corinthians venceu de virada o Goiás por 2 a 1 e se encontra em 9º lugar no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. Em entrevista coletiva, o técnico Vagner Mancini comentou sobre o bom momento da equipe e as expectativas para o restante do torneio.
- A superação foi e continua sendo a grande chave da mudança do Corinthians. Eu não posso ficar eufórico com o que está acontecendo. O futebol é para cima e para baixo também. Temos que ter a consciência e a cabeça tranquila, buscando evolução jogo após jogo. É normal a euforia do torcedor, mas nós temos que ter os pés nos chão para proporcionar ao torcedor grandes jogos. O Corinthians vai pensar diferente no campeonato - refletiu o treinador. Ainda, Mancini destacou a intensidade dos atletas para conseguir a virada.
- Levar um gol com três minutos pode gerar uma certa ansiedade, ainda mais dentro de casa. Mas eu vi o Corinthians tomando o gol e assumindo o jogo, se colocando em campo de uma forma confiante, com imposição. É isso que eu peço, que tenha imposição e agressividade de jogar para frente - disse Mancini.
Na visão dele, o resultado foi justo, e o bom desempenho dos atletas está relacionado à dinâmica dos treinamentos.
- No jogo, a superioridade do Corinthians foi muito grande, e eu fico feliz por isso, pois é no dia-a-dia que nós falamos, cobramos e incentivamos o jogador Felizmente, hoje nós já alcançamos uma maneira de jogar diferente da minha chegada ao clube - opinou o técnico.
O Timão vai ter uma semana de treinos até o confronto contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, no domingo (27), às 16h.