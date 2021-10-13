À sombra de Gatito, Diego Loureiro se destaca em empate do Botafogo, mas ainda precisa passar confiança

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Nesta terça-feira, o Botafogo ficou no empate sem gols com o Cruzeiro pela Série B. O Alvinegro sofreu bastante com os ataques da equipe mineira. O goleiro Diego Loureiro fez uma grande atuação na partida, mas ainda não conseguiu passar total segurança à meta alvinegra. Já com mais de um ano sem atuar, o experiente Gatito Fernández já foi liberado pelo departamento médico do clube e tem chances de voltar à titularidade da posição nos próximos jogos.O experiente Gatito Fernández já completou um ano sem atuar pelo Botafogo. Desde 2017 no clube, o goleiro tem bastante identificação e carinho do torcedor alvinegro, que aguarda ansiosamente a sua volta. Com grandes atuações, Gatito era o titular absoluto da equipe antes da lesão. O paraguaio já está liberado pelo departamento médico e realiza trabalhos específicos da posição. Com isso, tem chances do atleta voltar a atuar nas próximas partidas do Glorioso e tirar a titularidade de Diego Loureiro.

O goleiro Diego Loureiro foi o melhor em campo pelo Botafogo no empate com o Cruzeiro. O atleta foi bastante exigido e conseguiu evitar a derrota do time. Na partida, Diego fez grandes defesas e, em especial, evitou que o capitão Carli fizesse um gol contra. Mesmo assim, o jogador ainda deu sustos e falhou no posicionamento em algumas saídas do gol.

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Nesta Série B, Diego Loureiro assumiu a titularidade da posição ainda no meio do campeonato. Porém, o goleiro ainda não passa confiança ao torcedor e já falhou em alguns lances. Diego cometeu falhas em três partidas na competição que ocasionaram na derrota da equipe: contra o Operário, por 1 a 0; contra o CSA, por 2 a 0; e contra o Avaí, por 2 a 1.

Restam apenas nove jogos para o Botafogo até o fim da Série B. O time segue na vice-liderança do campeonato, com 52 pontos, mas ainda pode terminar a rodada em terceiro lugar. O próximo compromisso do Alvinegro é na quarta-feira, dia 20, às 20h30, contra o Brusque, no Estádio Nilton Santos.