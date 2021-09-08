'A saída de Griezmann foi uma m...', diz Ronald Koeman, técnico do Barcelona

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Com o fim da janela de transferências, e a pausa na temporada para a Data-Fifa, o técnico Ronald Koeman, do Barcelona, deu uma entrevista para o jornal "Sport", da Catalunha, e abriu o jogo sobre vários temas. O comandante catalão falou de Messi, Griezmann, Philippe Coutinho e outros assuntos.E a respeito de Antonie Griezmann, que acertou sua volta para o Atlético de Madrid nos últimos minutos da janela de transferências, o treinador holandês afirmou que a perda do francês não foi tão boa. Apesar de entender a situação, Koeman disse que sua saída no fim do mercado atrapalhou seus planos.

- No primeiro dia em que cheguei, Messi queria ir embora, com o famoso burofax. Depois veio a delicada situação financeira do clube, também a moção de censura e a demissão de Bartomeu e da diretoria. São muitos problemas. Não tem sido fácil. Um exemplo de que eu quero ajudar o clube é a decisão tomada com o Emerson. Eu disse ao clube que se o dinheiro importante que pode ser ganho, o Emerson poderia ser vendido para porque temos Dest, Mingueza e até o Sergi Roberto. Não fui intransigente neste sentido.

- Com o Griezmann foi igual, mas com o agravamento que aconteceu no último dia. Foi uma merda. O Griezmann tinha um ótimo contrato e se saísse ajudaria a melhorar o do clube situação financeira. É por isso que concordei com sua saída - declarou Koeman.

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Como não poderia ser diferente, o treinador foi questionado sobre a saída de Messi de Barcelona, que não deixou o clube após problemas na renovação. O argentino, maior ídolo da história blaugrana, acertou com o Paris Saint-Germain.

Nomes importantes do elenco, mas que convivem com muitas lesões, Philippe Coutinho e Dembélé receberam a confiança do treinador. Segundo Koeman, ambos terão espeço no time blaugrana, desde que estejam bem fisicamente.

- Claro (Coutinho ser recuperável). Ainda hoje estou 100% convencido de que é um jogador com nível para ter sucesso no Barça. Gosto muito dele. Sobre Dembélé, primeiro ele tem que renovar o contrato, porque é o último ano dele e é importante para o clube que ele renove. Dembélé é um jogador muito, muito bom se estiver fisicamente bem. Quando se recuperar, será um jogador vital - disse Koeman.

Por último, Ronald Koeman também foi perguntado a respeito de Luis Suárez, que deixou o Barcelona no início da temporada passada e foi para o Atlético de Madrid. O holandês afirmou que não se arrepende de sua decisão e que pensou no melhor para o clube.