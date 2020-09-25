A possível formação e as opções do Flamengo para enfrentar o Palmeiras

Crédito: Reprodução/FlaTV

O Flamengo segue trabalhando nos bastidores para que o jogo diante do Palmeiras, agendado para este domingo, no Allianz Parque e pelo Campeonato Brasileiro, seja adiado. O clube ainda não teve uma sinalização em relação à CBF e, por isso, acionará o STJD. Caso o duelo seja mantido, o Rubro-Negro deve ir a São Paulo com 22 jogadores - sendo apenas dez do grupo profissional.E mais: desses, só João Lucas, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Pedro não são oriundos das divisões de base do Fla. O restante é atleta moldado no Ninho do Urubu, seja já integrado aos profissionais ou chamado às pressas, por conta do surto de Covid-19 - que acarretou em 16 desfalques no elenco, por exemplo.

Para domingo, aliás, o Flamengo ainda não sabe se poderá contar com o trio Diego Alves, Pedro Rocha e Gabigol, que se recuperam de lesões e foram ausência no último jogo do Flamengo (vitória contra o Barcelona-EQU) - os dois primeiros estão fora de combate há mais tempo, cabe destacar. É provável que o trio siga de fora.

Diante deste cenário, o LANCE! aponta uma possível equipe titular para domingo - caso o jogo não seja adiado, evidentemente -, sob o comando do auxiliar Jordi Guerrero, já que Domènec Torrent também está infectado pelo novo coronavírus.

Um esboço de time para domingo, levando em conta a formação tática das duas últimas escalações (ou seja: com apenas um atacante e cinco meio-campistas, em um 4-2-3-1, possivelmente), tem: César; João Lucas, Gabriel Noga, Natan e Ramon; Thiago Maia e Gerson; Arrascaeta, Pepê e Guilherme Bala; Pedro (Gabigol ainda treina com limitações).

Em tempo: a média de idade do grupo que estará à disposição é de apenas 20,5 anos. Este número se elevará no caso de Diego Alves, Pedro Rocha e Gabigol, hoje incógnitas, possam jogar contra o Palmeiras. A ver os próximos capítulos acerca dos bastidores, sobretudo.

Confira os jogadores do Flamengo à disposição para domingo:

Goleiros: César, Hugo Souza e João Fernando.

Laterais: João Lucas, Ramon e Italo.

Zagueiros: Natan, Gabriel Noga, Milani e Otavio.

Volantes: Thiago Maia, Gerson, Richard e Dhouglas.

Meias: Arrascaeta, Yuri de Oliveira e Pepê.