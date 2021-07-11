A pedido de Sampaoli, Olympique de Marselha pode investir em Coutinho

Sem espaço no Barcelona, o meia Philippe Coutinho pode reforçar o Olympique de Marselha a partir da próxima temporada. De acordo com o jornal francês 'La Provence', o técnico Jorge Sampaoli pediu a contratação do jogador à diretoria do clube europeu, que pode investir no atleta brasileiro.Ainda segundo o veículo, o Olympique de Marselha vai anunciar um grande reforço na próxima semana, e o nome de Philippe Coutinho aparece como um dos mais prováveis. O Barcelona, por sua vez, também tem interesse em liberar o meia para diminuir a folha salarial do elenco para a próxima temporada.