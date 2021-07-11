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A pedido de Sampaoli, Olympique de Marselha pode investir em Coutinho

Meio-campista de 29 anos não deve seguir no Barcelona para a próxima temporada e pode jogar ao lado do volante Gerson, ex-Flamengo...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 18:15
Crédito: Philippe Coutinho não deve seguir no Barcelona para a próxima temporada (Divulgação
Sem espaço no Barcelona, o meia Philippe Coutinho pode reforçar o Olympique de Marselha a partir da próxima temporada. De acordo com o jornal francês 'La Provence', o técnico Jorge Sampaoli pediu a contratação do jogador à diretoria do clube europeu, que pode investir no atleta brasileiro.Ainda segundo o veículo, o Olympique de Marselha vai anunciar um grande reforço na próxima semana, e o nome de Philippe Coutinho aparece como um dos mais prováveis. O Barcelona, por sua vez, também tem interesse em liberar o meia para diminuir a folha salarial do elenco para a próxima temporada.
Se concretizada a transferência, Philippe Coutinho jogará ao lado de Gerson, ex-Flamengo, que também foi um pedido pessoal de Jorge Sampaoli. O jornal francês ainda afirma que o Barcelona estaria disposto a aceitar uma proposta de no mínimo de 20 milhões de libras (R$ 140 milhões) pelo jogador.
+ Veja a tabela completa da Eurocopa
Desde que deixou o Liverpool há quatro temporadas, Philippe Coutinho não consegui desempenhar bom futebol. Tanto no Barcelona quanto no Bayern de Munique, o jogador não repetiu os números que teve nos Reds. A equipe de Jurgen Klopp demonstrou interesse em ter o meia de volta, mas nenhuma proposta ainda foi feita.

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