A pedido de Paulo Sousa, Flamengo instalará nova tecnologia no CT

Com desembarque previsto no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, o técnico Paulo Sousa já está por dentro da estrutura do Flamengo e solicitou a primeira mudança no Ninho do Urubu, que será a instalação de um telão próximo aos campos principais do CT.

Flamengo vence recurso e não terá mais que pagar pensão às famílias de vítimas da tragédia no CT Crédito: Adriano Fontes/AM Press/Lancepress!

A informação é do site "ge", que publica que o equipamento já foi encomendado pelo departamento de futebol rubro-negro.

Anunciado como técnico do Flamengo na última semana de 2021, Paulo Sousa tem trabalhado, junto a sua comissão técnica, com outros profissionais do clube, conhecendo a estrutura do CT, coletando informações do elenco e preparando a programação de treinos e atividades.

Com o auxílio do telão, o treinador poderá passar orientações e fazer ajustes táticos durante os treinos.