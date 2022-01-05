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Modernidade

A pedido de Paulo Sousa, Flamengo instalará nova tecnologia no CT

O técnico português é aguardado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira e pediu a instalação de um super painel para os treinamentos com os jogadores
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 11:07

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 11:07

Com desembarque previsto no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, o técnico Paulo Sousa já está por dentro da estrutura do Flamengo e solicitou a primeira mudança no Ninho do Urubu, que será a instalação de um telão próximo aos campos principais do CT.
Flamengo vence recurso e não terá mais que pagar pensão às famílias de vítimas da tragédia no CT
Flamengo vence recurso e não terá mais que pagar pensão às famílias de vítimas da tragédia no CT Crédito: Adriano Fontes/AM Press/Lancepress!
A informação é do site "ge", que publica que o equipamento já foi encomendado pelo departamento de futebol rubro-negro.
Anunciado como técnico do Flamengo na última semana de 2021, Paulo Sousa tem trabalhado, junto a sua comissão técnica, com outros profissionais do clube, conhecendo a estrutura do CT, coletando informações do elenco e preparando a programação de treinos e atividades.
Com o auxílio do telão, o treinador poderá passar orientações e fazer ajustes táticos durante os treinos.
Novidade no Ninho - e no Brasil-, a ferramenta já é usada por clubes do exterior, como nos centros de treinamentos da Roma (ITA), instalado a pedido de José Mourinho, e do Hoffenheim (ALE), a pedido de Julian Nagelsmann.

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