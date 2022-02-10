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A pedido de John Textor, Botafogo contrata ex-Atlético-MG para setor de análise de mercado

Alessandro Brito chega ao Botafogo em contato direto com a Eagle Holdings, empresa do americano que está adquirindo 90% da SAF do Alvinegro...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 19:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 19:31
O primeiro nome da "Era John Textor" chegou no Botafogo, mas ainda não é um jogador. Com a intenção de mapear o mercado, o Alvinegro contratou Alessandro Brito, ex-Atlético-MG, para o setor de análise de desempenho. A notícia foi publicada primeiramente pela "Rádio Itatiaia" e confirmada pelo LANCE!.+ Com dupla de ataque, Botafogo está escalado para enfrentar o Fluminense; saiba onde assistir
Alessandro estava no Galo desde o ano passado, tendo sido contratado pelo diretor de futebol Rodrigo Caetano. Ele era o coordenador do CIGA, o Centro de Informação do Galo.
A contratação foi feita diretamente pela equipe comandada por John Textor, que pediu mais uma pessoa para o setor de análise de mercado do clube. Ou seja, Alessandro chega ao Alvinegro sendo o "nome" da Eagle Holding, empresa do americano que está nos últimos passos para adquirir 90% da SAF do Alvinegro.
Recentemente, o Botafogo contratou Raphael Rezende como Head Scout e Brunno Noce, ex-Cruzeiro, para a equipe de análise de mercado. A chegada de Alessandro não indica necessariamente uma saída dos dois - mas vale ressaltar que a dupla chegou sem ter negociações diretas com John Textor.
Alessandro chega para mapear o mercado focado em jogadores na América Latina. Como funcionário da Eagle Holdings, ele vai representar o Botafogo, mas pode, simultaneamente, buscar jogadores para o Crystal Palace-ING e RWD Molenbeek-BEL, os outros dois clubes que John Textor possui ações.
Crédito: AlessandroBritopeloAtlético-MG(Foto:ArquivoPessoal

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