A partir das quartas, Santos pode jogar Libertadores somente no Brasil

O Santos pode ter uma Libertadores 'diferente' nesta edição da competição continental. O sorteio colocou o Peixe em um chaveamento repleto de brasileiros. Grêmio, Flamengo e Internacional podem se encontrar com o Alvinegro nas fases seguintes da Libertadores.Como a final está marcada para acontecer no Maracanã, o Santos pode nem precisar viajar para outro país até o final da competição, caso avance até lá e todos os outros brasileiros também passem de fase.
O primeiro adversário brasileiro do Santos pode ser o Grêmio, nas quartas de final. O clube gaúcho enfrenta o Guaraní-PAR nas oitavas. Já nas semifinais, um possível confronto pode acontecer contra Flamengo ou Internacional. Os cariocas enfrentarão o Racing-ARG nas oitavas e o Colorado pega o Boca Juniors-ARG.
Portanto, as quartas de final pode ter somente brasileiros na chave: Santos x Grêmio e Flamengo x Internacional, colaborando para jogos somente no Brasil. Os jogos de ida das oitavas acontecerão na semana dos dias 24 e 25 de novembro. A volta acontece na semana seguinte, nos dias 1 e 2 de dezembro.