A novela Jadon Sancho teve fim: veja o caminho do Manchester United até o anúncio oficial

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O Manchester United anunciou, nesta quinta-feira, a contratação de Jadon Sancho. O jogador esteve no radar do clube inglês por anos e, depois de muita espera dos torcedores, finalmente deixou o Borussia Dortmund para assinar com os Diabos Vermelhos.

Veja o mata-mata da EurocopaA carreira de Jadon Sancho teve início na base do Watford mas, ainda com 15 anos, o ainda adolescente mudou-se para o Manchester City. Na base do lado azul de Manchester, Sancho era tido com uma grande promessa do clube.

O desempenho de Sancho na base do Manchester City tinha destaque e, por conta disso, Pep Guardiola disse ao jogador que ele seria integrado ao elenco profissional da equipe. Apesar da proposta tentadora, o jovem inglês acreditou que não teria tantas oportunidades jogando com jogadores já consolidados.

A escolha de Sancho, então, foi assinar com o Borussia Dortmund, da Alemanha. No final de agosto de 2017, o clube da 'Muralha Amarela' contratou a promessa inglesa por um valor de 7,8 milhões de euros.

Logo após mudar-se para o Borussia Dortmund, Jadon Sancho tornou-se o principal jogador do time. Na Alemanha, o jogador estabeleceu-se, em pouco tempo, como uma das maiores promessas do futebol mundial.

O Manchester United, em 2018, vivia com uma constante necessidade de reforços. Os torcedores dos Diabos Vermelhos viam craques chegando nos rivais, enquanto o United perdia a chance de assinar com grandes jogadores. Com Sancho, a situação não foi diferente.

O treinador Ole Gunnar Solskjaer sugeria nomes para a direção do United, que não os contratava - a situação aconteceu anteriormente, com José Mourinho, que também reclamava - para no fim, ver um grande clube europeu assinar com os jogadores. Com o atual treinador, casos como o de Upamecano, que assinou com o Bayern, Aké, que fechou com o City, e Thiago Alcântara, que reforçou o Liverpool, podem ser citados.

Na janela inicial da temporada 2020/2021, o United ainda buscava a contratação de Jadon Sancho, e os valores podiam chegar até os 120 milhões de euros. A novela pareceu chegar ao fim quando, em agosto, o jogador renovou o seu contrato com o Dortmund até 2023.

Nesta mesma janela de transferências, embora o gosto amargo de não assinar com Sancho tenha ficado em Old Trafford, boas contratações foram feitas. O Manchester United fechou com jogadores como Cavani, Van de Beek e Alex Telles. A temporada, embora não tenha sido consagrada com um título para a equipe inglesa, rendeu o vice-campeonato da Premier League e na Liga Europa. Além disso, a renúncia de Ed Woodward, ex-CEO e vice-presidente criticado pela torcida do clube, foi encarada como algo que poderia melhorar as janelas seguintes.

Com a pandemia, o Borussia Dortmund encontrou-se em uma situação financeira complicada. Dessa forma, a venda de ao menos uma de suas promessas foi vista como uma forma de diminuir o problema. Além de Sancho, o jovem atacante norueguês Erling Braut Haaland também é alvo de gigantes europeus.