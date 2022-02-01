A jornal espanhol, Endrick diz que joga como Mbappé e enaltece trabalho do Palmeiras com jovens

Maior joia da base do Palmeiras, o atacante Endrick, de 15 anos, deu uma entrevista na última segunda-feira (31) ao jornal espanhol As onde disse que joga como o francês Mbappé, do PSG, e enalteceu o trabalho feito pelo Verdão em suas categorias de base.- Meu estilo de jogo lembra o de Mbappé e também me inspiro nele. Espero que um dia eu possa representar e ganhar uma Copa do Mundo com meu país como ele fez com a camisa da França. Ele é um dos melhores jogadores de futebol do planeta. Rápido, bom finalizador, craque e muito jovem.

Questionado pelos espanhois sobre o trabalho feito pelo Verdão com seu futebol de base, a joia enalteceu o clube.

- É um clube gigante que vem conquistando todos os títulos tanto na categoria de base quanto na categoria profissional. Tudo isso se deve ao bom projeto e aos grandes profissionais que dirigem o clube.

A capa do jornal espanhol destacou que Endrick disse 'gostar muito do Real Madrid'. No texto, contudo, o jovem atacante, eleito o melhor jogador na inédita conquista palmeirense da Copa São Paulo de juniores, foi enfático ao dizer que a prioridade no momento é o Verdão.- Meu sonho é primeiro fazer história no Palmeiras. O (Real) Madrid? No futuro não me envolvo e deixo nas mãos da minha equipe.

Instigado a falar sobre o futebol espanhol, a joia também preferiu elogiar todo o continente e não ser específico.

- Gosto do futebol europeu em geral, grandes clubes, grandes jogadores...

Endrick aproveitou também para falar sobre sua relação com Vinícius Júnior. A estrela atual do Real, enaltecida pela imprensa espanhola, procurou a joia palmeirense e ele relatou como foi o encontro.

- Eu gosto dele, ele é um grande jogador. Ele tem tudo para ser um dos melhores do mundo. Ele me deu uma camisa do Real Madrid e eu disse a ele que gostaria que ele viesse jogar comigo aqui no Palmeiras.TABELA

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