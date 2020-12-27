AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'A gente queria e merecia uma sorte melhor', diz Marcão sobre atuação do Fluminense diante do São Paulo
futebol

'A gente queria e merecia uma sorte melhor', diz Marcão sobre atuação do Fluminense diante do São Paulo

Técnico diz que Tricolor das Laranjeiras 'feriu' mais o adversário e não merecia perder por 2 a 1 no duelo deste sábado, no Maracanã: 'Duelamos com eles o tempo todo'...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 23:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 dez 2020 às 23:48
Crédito: Técnico vê uma melhora do Fluminense em especial no último terço do campo (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O técnico Marcão não escondeu sua frustração com a derrota por 2 a 1 do Fluminense para o São Paulo, na noite deste sábado, em jogo válido pela vigésima-sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva no Maracanã, o comandante do Tricolor das Laranjeiras destacou que a equipe foi mais veloz e teve mais competitividade do que em partidas anteriores.
- No jogo do Atlético a equipe foi lenta, sem transição. Nesse jogo ferimos mais a equipe adversária, conseguimos ter mais velocidade no último terço, tivemos a chance de fazer o primeiro gol. Quando perdíamos o jogo, tivemos chances com Caio (Paulista), Fred, de situação melhor para o gol - e, em seguida, traçou um panorama sobre a postura dos seus comandados:
- Foi um jogo difícil, contra o líder do campeonato e nossa equipe duelou com eles o tempo todo. Foi resolvido no detalhe. Lógico que a gente queria e merecia uma sorte melhor, mas acredito que a gente melhorou no último terço de jogo - completou.
O técnico também exaltou a maneira como os jovens formaram o meio de campo. Aos seus olhos, o Tricolor das Laranjeiras soube conter o ímpeto adversário em jogadas pelo meio.
- Gostei do tripé (Yuri, Yago Felipe e Michel Araújo) nesse jogo contra um São Paulo que produz muito. Anulamos em alguns momentos a equipe do São Paulo. A gente tentará dar continuidade - mas, em seguida, falou que conta também com os veteranos:
- Lógico que a gente quer todo mundo inteiro para fazer a melhor escolha para o Fluminense - disse.
Os tricolores voltam a campo no dia 6 de janeiro, contra o Flamengo, às 21h30.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo Trump anuncia novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros
Fórum de Viana
Homem é detido ao se passar por advogado durante audiência no ES
Imagem de destaque
Fumaça encobre bairros e chama atenção em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados