'A gente queria e merecia uma sorte melhor', diz Marcão sobre atuação do Fluminense diante do São Paulo

Crédito: Técnico vê uma melhora do Fluminense em especial no último terço do campo (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O técnico Marcão não escondeu sua frustração com a derrota por 2 a 1 do Fluminense para o São Paulo, na noite deste sábado, em jogo válido pela vigésima-sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva no Maracanã, o comandante do Tricolor das Laranjeiras destacou que a equipe foi mais veloz e teve mais competitividade do que em partidas anteriores.

- No jogo do Atlético a equipe foi lenta, sem transição. Nesse jogo ferimos mais a equipe adversária, conseguimos ter mais velocidade no último terço, tivemos a chance de fazer o primeiro gol. Quando perdíamos o jogo, tivemos chances com Caio (Paulista), Fred, de situação melhor para o gol - e, em seguida, traçou um panorama sobre a postura dos seus comandados:

- Foi um jogo difícil, contra o líder do campeonato e nossa equipe duelou com eles o tempo todo. Foi resolvido no detalhe. Lógico que a gente queria e merecia uma sorte melhor, mas acredito que a gente melhorou no último terço de jogo - completou.

O técnico também exaltou a maneira como os jovens formaram o meio de campo. Aos seus olhos, o Tricolor das Laranjeiras soube conter o ímpeto adversário em jogadas pelo meio.

- Gostei do tripé (Yuri, Yago Felipe e Michel Araújo) nesse jogo contra um São Paulo que produz muito. Anulamos em alguns momentos a equipe do São Paulo. A gente tentará dar continuidade - mas, em seguida, falou que conta também com os veteranos:

- Lógico que a gente quer todo mundo inteiro para fazer a melhor escolha para o Fluminense - disse.