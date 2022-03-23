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futebol

À espera do rival, Flamengo inicia preparação para a final do Carioca

Após dois dias de folga, elenco voltou a treinar no Ninho do Urubu nesta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 17:07

Publicado em 23 de Março de 2022 às 17:07

Classificado para a decisão do Carioca e aguardando o vencedor da semifinal entre Fluminense e Botafogo, o Flamengo se reapresentou nesta quarta, no Ninho do Urubu, e reiniciou as atividades sob o comando de Paulo Sousa. Os jogadores receberam dois dias de folga após a vitória sobre o Vasco, domingo, e, nesta tarde, fizeram trabalhos na academia e depois foram a campo no CT.Com as finais do Estadual marcadas para os dias 31 de março e 3 de abril. o técnico Paulo Sousa inicia a preparação com quase todo elenco à disposição. Os zagueiros Pablo e Rodrigo Caio, em recuperação de lesões, serão baixas, enquanto Bruno Henrique é dúvida. Com uma luxação no ombro esquerdo, sofrida na primeira semi contra o Vasco, o camisa 27 segue em tratamento. O adversário do Flamengo, que busca o inédito Tetra do Carioca, ainda será definido. Na outra semifinal, o Fluminense saiu na frente e venceu o Botafogo por 1 a 0, na última segunda, no Nilton Santos. No próximo domingo, os dois voltam a se enfrentar no Estádio do Maracanã, às 16h, para definir o finalista.+ Veja os confrontos e as datas do Campeonato Carioca!Enquanto isso, o elenco do Flamengo volta a trabalhar nesta quinta, no Ninho.
Crédito: JogadoresdoFlamengotrabalhandonaacademiadoNinhodoUrubu(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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