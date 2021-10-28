À espera de Xavi Hernández, Barcelona confirma técnico do time B como treinador interino

Crédito: Divulgação / Barcelona

Enquanto espera por Xavi Hernández, que será seu novo treinador, o Barcelona confirmou que será comandado interinamente por Sergi Barjuan, técnico do Barcelona B. Após a demissão de Ronald Koeman na quarta-feira, na sequência da derrota pelo Rayo Vallecano, pela La Liga, a equipe catalã agiu rápido.Segundo comunicado do Barcelona, Barjuan, de 49 anos, será apresentado aos jogadores do time blaugrana antes do treino desta quinta-feira pelo presidente Joan Laporta e falará com a imprensa em entrevista coletiva na sexta. No sábado, ele comanda a equipe contra o Alavés, no Campeonato Espanhol.

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O duelo contra a equipe do País Basco, no Camp Nou, pode ser o seu o primeiro e único à frente do Barcelona na equipe principal neste momento. Segundo a imprensa espanhola, a ideia é que Xavi já comande o time catalão na próxima terça-feira, pela Champions League.

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