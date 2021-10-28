Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • À espera de Xavi Hernández, Barcelona confirma técnico do time B como treinador interino
futebol

À espera de Xavi Hernández, Barcelona confirma técnico do time B como treinador interino

Sergi Barjuan, de 49 anos, será o treinador do clube catalão enquanto um novo técnico não é anunciado, e comanda a equipe na próxima partida, contra o Alavés, no sábado...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 09:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 09:28
Crédito: Divulgação / Barcelona
Enquanto espera por Xavi Hernández, que será seu novo treinador, o Barcelona confirmou que será comandado interinamente por Sergi Barjuan, técnico do Barcelona B. Após a demissão de Ronald Koeman na quarta-feira, na sequência da derrota pelo Rayo Vallecano, pela La Liga, a equipe catalã agiu rápido.Segundo comunicado do Barcelona, Barjuan, de 49 anos, será apresentado aos jogadores do time blaugrana antes do treino desta quinta-feira pelo presidente Joan Laporta e falará com a imprensa em entrevista coletiva na sexta. No sábado, ele comanda a equipe contra o Alavés, no Campeonato Espanhol.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
O duelo contra a equipe do País Basco, no Camp Nou, pode ser o seu o primeiro e único à frente do Barcelona na equipe principal neste momento. Segundo a imprensa espanhola, a ideia é que Xavi já comande o time catalão na próxima terça-feira, pela Champions League.
+ Só com “estrangeiros”? Veja atletas que podem pintar nesta sexta-feira na convocação da Seleção
Atualmente, o Barcelona B disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol, e ocupa a 11ª colocação do Grupo 2. No último fim de semana, a equipe empatou em 0 a 0 com o Alcoyano. Ao todo, são três vitórias, quatro empates e duas derrotas na temporada 2021/22.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados