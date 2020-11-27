À espera de Barroca, Lúcio Flávio comanda treino do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Ramón Díaz e a comissão técnica argentina já são passado no Botafogo. A reapresentação do elenco alvinegro após a derrota para o Atlético-MG, realizada na manhã desta sexta-feira no campo anexo do Estádio Nilton Santos, foi comandada por Lúcio Flávio, auxiliar permanente do Alvinegro.

Lúcio Flávio focou no trabalho de passes em um espaço curto e na questão da pressão para desarmar, conceitos tocados com exaustão por Emiliano Díaz, que comandou o Botafogo na ausência de Ramón - que se recupera de uma cirurgia - e a antiga comissão técnica.

O ex-meia está presente no dia a dia do clube e conhece o elenco. Até Eduardo Barroca, novo treinador do Botafogo, chegar, será de Lúcio Flávio a responsabilidade de comandar os treinos.