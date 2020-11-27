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À espera de Barroca, Lúcio Flávio comanda treino do Botafogo

Com desligamento de Ramón Díaz, auxiliar permanente do Alvinegro foi o responsável pela atividade desta sexta-feira; novo treinador chega no fim de semana...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 13:24

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 13:24
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Ramón Díaz e a comissão técnica argentina já são passado no Botafogo. A reapresentação do elenco alvinegro após a derrota para o Atlético-MG, realizada na manhã desta sexta-feira no campo anexo do Estádio Nilton Santos, foi comandada por Lúcio Flávio, auxiliar permanente do Alvinegro.
Lúcio Flávio focou no trabalho de passes em um espaço curto e na questão da pressão para desarmar, conceitos tocados com exaustão por Emiliano Díaz, que comandou o Botafogo na ausência de Ramón - que se recupera de uma cirurgia - e a antiga comissão técnica.
O ex-meia está presente no dia a dia do clube e conhece o elenco. Até Eduardo Barroca, novo treinador do Botafogo, chegar, será de Lúcio Flávio a responsabilidade de comandar os treinos.
Isto, porém, não deve demorar. É esperado que Barroca chegue ao Rio de Janeiro com os dois membros de sua comissão técnica na manhã deste sábado. O novo treinador já comandará a atividade no fim de semana e terá uma semana até o confronto contra o Flamengo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.

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