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À espera de anúncio oficial, Internacional finaliza contratação de Abel Braga até fevereiro de 2021

Líder do Campeonato Brasileiro, clube oficializou a saída de Eduardo Coudet na tarde desta segunda. Abel foi campeão da Libertadores e do Mundial de 2006 pelo Colorado...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 23:44

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 23:44

Crédito: Ivan Storti/ Lancepress!
O Internacional finalizou na noite desta segunda a contratação do técnico Abel Braga para substituir Eduardo Coudet. O contrato de Abel com o Colorado vai até fevereiro de 2021, no fim do Campeonato Brasileiro. Em caso de demissão, não está previsto multa.Nesta segunda-feira, a diretoria do Internacional foi surpreendida com o desligamento de Coudet. Líder do Brasileirão, os bastidores do clube andam quentes, e o treinador estava em rota de colisão com a diretoria desde que pedidos de contratações não foram atendidos. O argentino está próximo de um acerto com o Celta de Vigo.
Abel Braga retorna ao Internacional para uma sétima passagem pelo clube. A última foi em 2014. A mais famosa, no entanto, foi em 2006, quando conquistou a Libertadores da América e o Mundial de Clubes, derrotando o Barcelona na final. Abel é o segundo treinador da história com mais jogos à frente do Inter, com 328 partidas.

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