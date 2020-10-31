À espera de Abel Ferreira, Palmeiras se reapresenta com Danilo e Gabriel Veron

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após mais de duas semanas no comando de Andrey Lopes, o elenco do Palmeiras se prepara para se despedir do ‘Cebolismo’ nesta segunda-feira (2), em duelo diante do Atlético-MG, no Allianz Parque, em jogo válido pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão 2020.

Abel Ferreira, novo técnico do Verdão, deve desembarcar no Brasil nos próximos dias e, já no início da próxima semana, assume o comando técnico do elenco que se reapresentará pensando no duelo de volta diante do Reb Bull Bragantino, pelas oitavas da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (5).

Treino deste sábado

Nesta manhã de sábado (31), a equipe se reapresentou na Academia de Futebol já pensando no importante confronto diante do Atlético-MG de Jorge Sampaoli.

Andrey Lopes escalou o provável Palmeiras para encarar o Galo e fez um trabalho tático por cerca de uma hora. A provável equipe titular de segunda-feira será: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gómez e Viña; Danilo (Felipe Melo), Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony (Gabriel Veron), Wesley e Luiz Adriano.

Com duas derrotas nos últimos dois jogos em casa no Brasileirão, o Verdão necessita da vitória para subir na tabela e voltar a se aproximar dos favoritos na briga pelo título brasileiro.