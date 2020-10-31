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futebol

À espera de Abel Ferreira, Palmeiras se reapresenta com Danilo e Gabriel Veron

Andrey Lopes começa a preparar o time para a sua despedida como técnico principal do Verdão, diante do Atlético-MG, no Allianz Parque
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Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 13:54

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 13:54
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após mais de duas semanas no comando de Andrey Lopes, o elenco do Palmeiras se prepara para se despedir do ‘Cebolismo’ nesta segunda-feira (2), em duelo diante do Atlético-MG, no Allianz Parque, em jogo válido pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão 2020.
Abel Ferreira, novo técnico do Verdão, deve desembarcar no Brasil nos próximos dias e, já no início da próxima semana, assume o comando técnico do elenco que se reapresentará pensando no duelo de volta diante do Reb Bull Bragantino, pelas oitavas da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (5).
Treino deste sábado
Nesta manhã de sábado (31), a equipe se reapresentou na Academia de Futebol já pensando no importante confronto diante do Atlético-MG de Jorge Sampaoli.
Andrey Lopes escalou o provável Palmeiras para encarar o Galo e fez um trabalho tático por cerca de uma hora. A provável equipe titular de segunda-feira será: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gómez e Viña; Danilo (Felipe Melo), Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony (Gabriel Veron), Wesley e Luiz Adriano.
Com duas derrotas nos últimos dois jogos em casa no Brasileirão, o Verdão necessita da vitória para subir na tabela e voltar a se aproximar dos favoritos na briga pelo título brasileiro.
O Cebola encerra a preparação para o confronto diante do Atlético-MG neste domingo (1), em treino marcado para as 16h, na Academia de Futebol.
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