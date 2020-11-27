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'A equipe que for a campo estará preparada para ajudar o Fluminense', diz Matheus Ferraz

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, defensor diz que Tricolor das Laranjeiras tem condições de superar baixas causadas pela Covid-19 e bater RB Bragantino...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 12:41

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 12:41
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
O zagueiro Matheus Ferraz não escondeu que caberá ao Fluminense mostrar sua postura aguerrida para suprir a série de desfalques no confronto com o RB Bragantino, que acontecerá na próxima segunda-feira. Em entrevista coletiva concedida no início da tarde desta sexta-feira, o jogador de 35 anos exaltou que a força do elenco é uma chave para o Tricolor das Laranjeiras, mesmo em meio a baixas devido a casos de Covid-19, se manter em alta no Campeonato Brasileiro.
- É, mais um episódio vem acontecendo. Mas nosso elenco tem demonstrado força, correspondido bastante. Estamos com um trabalho muito bom também no nosso time sub-23, com bons resultados... - disse.
Nesta semana, o zagueiro Digão, o lateral Danilo Barcelos, o goleiro Muriel e o meio-campista Yuri testaram positivo para o novo coronavírus.
Em seguida, falou sobre a oportunidade que terá entre os titulares.
- Eu, que não vinha jogando, terei mais uma chance. O Odair (Hellmann) tem sido bastante coerente nas decisões. A equipe que for a campo estará preparada para suprir as necessidades - e, em seguida, destacou sobre o espaço que ganhará como titular:
- Nenhum jogador gosta de ficar de fora, mas respeito muito a decisão do Odair. Agora, terei essa oportunidade e vou me dedicar ao máximo em campo - completou.
O zagueiro falou sobre a relevância da equipe se sair bem tanto contra o RB Bragantino quanto diante do Athletico-PR. Ambas as partidas acontecerão no Rio de Janeiro.
- Para fazer um Campeonato Brasileiro bom, na parte de cima, o fator casa é importante. Temos feito isso. Precisamos continuar a ser agressivos. Sabemos que teremos trocas, mas todo mundo está preparado. Vamos manter nossa intensidade para alcançar o êxito nesses dois jogos - destacou.
Ferraz ainda deu seu ponto de vista se acha que o Brasileirão devia parar diante de tantos casos de Covid-19 entre atletas.
- Não deveria parar. Isso é recorrente, estamos expostos ao vírus. Tomamos os cuidados necessários para que isso possa acabar, mas temos um elenco forte para suprir as nossas necessidades - disse.
O Fluminense encara o RB Bragantino na segunda-feira, no Maracanã, às 20h.

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