'A equipe que for a campo estará preparada para ajudar o Fluminense', diz Matheus Ferraz

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

O zagueiro Matheus Ferraz não escondeu que caberá ao Fluminense mostrar sua postura aguerrida para suprir a série de desfalques no confronto com o RB Bragantino, que acontecerá na próxima segunda-feira. Em entrevista coletiva concedida no início da tarde desta sexta-feira, o jogador de 35 anos exaltou que a força do elenco é uma chave para o Tricolor das Laranjeiras, mesmo em meio a baixas devido a casos de Covid-19, se manter em alta no Campeonato Brasileiro.

- É, mais um episódio vem acontecendo. Mas nosso elenco tem demonstrado força, correspondido bastante. Estamos com um trabalho muito bom também no nosso time sub-23, com bons resultados... - disse.

Nesta semana, o zagueiro Digão, o lateral Danilo Barcelos, o goleiro Muriel e o meio-campista Yuri testaram positivo para o novo coronavírus.

Em seguida, falou sobre a oportunidade que terá entre os titulares.

- Eu, que não vinha jogando, terei mais uma chance. O Odair (Hellmann) tem sido bastante coerente nas decisões. A equipe que for a campo estará preparada para suprir as necessidades - e, em seguida, destacou sobre o espaço que ganhará como titular:

- Nenhum jogador gosta de ficar de fora, mas respeito muito a decisão do Odair. Agora, terei essa oportunidade e vou me dedicar ao máximo em campo - completou.

O zagueiro falou sobre a relevância da equipe se sair bem tanto contra o RB Bragantino quanto diante do Athletico-PR. Ambas as partidas acontecerão no Rio de Janeiro.

- Para fazer um Campeonato Brasileiro bom, na parte de cima, o fator casa é importante. Temos feito isso. Precisamos continuar a ser agressivos. Sabemos que teremos trocas, mas todo mundo está preparado. Vamos manter nossa intensidade para alcançar o êxito nesses dois jogos - destacou.

Ferraz ainda deu seu ponto de vista se acha que o Brasileirão devia parar diante de tantos casos de Covid-19 entre atletas.

- Não deveria parar. Isso é recorrente, estamos expostos ao vírus. Tomamos os cuidados necessários para que isso possa acabar, mas temos um elenco forte para suprir as nossas necessidades - disse.