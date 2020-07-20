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A dois dias do reinício, Gauchão só tem sede para três dos cinco jogos na rodada

Novo Hamburgo x Aimoré além de Ypiranga x Esportivo, até o momento, não possuem local definido em situação que deve ser resolvida ainda nessa segunda (20) pela FGF...

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 17:30

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 17:30
Crédito: Pedro Trindade/FGF
Caso o Campeonato Gaúcho tivesse de fazer a bola rolar nesse exato momento, apenas três dos seis jogos inicialmente previstos quando da confecção da tabela por parte da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) na última sexta-feira (17) estariam aptos a acontecer.
As partidas em questão seriam o clássico Grenal, o tradicional confronto da cidade de Caxias do Sul apelidado de Ca-Ju entre Caxias e Juventude e São Luiz x São José.
O encontro entre Grêmio e Internacional está agendado (ao menos até segunda ordem) para a quarta-feira (22) às 21h30 (horário de Brasília) no Alfredo Jaconi enquanto o clássico caxiense ocorrerá às 11h da próxima quinta-feira. A terceira partida com autorização para ocorrer, já que a prefeitura de Bento Gonçalves não impôs nenhuma restrição por ora, está agendada para às 19h também da próxima quinta.
Mediante a confirmação de que um resultado de COVID-19 deu positivo no elenco do Pelotas com o infectado tendo contato prévio com o plantel nos treinos coletivos, além do isolamento de todo o elenco do Lobo, o confronto que ocorreria na cidade diante do Brasil de Pelotas foi adiado pela prefeitura da cidade. Medida essa que foi mantida e oficializada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).
Já no caso de Ypiranga x Esportivo e Novo Hamburgo x Aimoré, as prefeituras de Novo Hamburgo e São Leopoldo se demonstram preocupadas com o acontecimento dos confrontos, tomando atitudes que inviabilizam os confrontos na sede inicialmente planejada.
Enquanto a primeira das citadas vetou todas os jogos na cidade, o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, alega que autorizaria os confrontos apenas que contarem com o mando do Aimoré, algo que não aconteceria na atual rodada do Gauchão.
Sendo assim, a possibilidade de cumprir pelo menos cinco dos seis duelos projetados depende de uma reorganização de tabela a ser feita pela Federação Gaúcha, algo que deve ocorrer ainda nessa segunda.

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