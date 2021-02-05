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  • A dez pontos do líder, Zidane não joga a toalha por título espanhol: 'Vamos lutar até o último jogo'
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A dez pontos do líder, Zidane não joga a toalha por título espanhol: 'Vamos lutar até o último jogo'

Técnico do Real Madrid ainda confia no bicampeonato espanhol, e descarta pedir demissão do clube merengue: 'Se as pessoas dizem que devo ir embora, não irei fazê-lo'...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 14:30

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 14:30

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Recuperado da Covid-19, o técnico Zinédine Zidane está de volta ao comando do Real Madrid. Após ficar afastado por duas semanas, o francês estará na beira do campo contra o Huesca, neste sábado, e, em entrevista coletiva, o treinador disse que o Campeonato Espanhol ainda não está definido.
+ Veja a tabela da La Liga- Sabemos que se tem falado de muitas coisas, mas estamos entusiasmados em poder realizar este jogo e por isso nos preparamos para procurar ganhá-lo. Estamos unicamente focados na partida com o Huesca e voltar a conseguir aquilo que fizemos até há pouco tempo. Vamos lutar até o último jogo - disse.
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Criticado pelo desempenho na temporada e sofrendo pressão pela demissão, Zidane fez questão de enfatizar que não deixará o comando merengue por vontade própria. O técnico dos Blancos também mostrou confiança em seu elenco.
- Se as pessoas dizem que devo ir embora, não irei fazê-lo e defenderei sempre os meus jogadores. Todos queremos demonstrar o que somos. Fala-se de estarmos a viver uma situação desconfortável e que ultimamente não temos estado tão bem, mas estamos decididos em inverter a situação e mostrar que as pessoas nem sempre estão certas - concluiu.

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