A dez pontos do líder, Zidane não joga a toalha por título espanhol: 'Vamos lutar até o último jogo'

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Recuperado da Covid-19, o técnico Zinédine Zidane está de volta ao comando do Real Madrid. Após ficar afastado por duas semanas, o francês estará na beira do campo contra o Huesca, neste sábado, e, em entrevista coletiva, o treinador disse que o Campeonato Espanhol ainda não está definido.

+ Veja a tabela da La Liga- Sabemos que se tem falado de muitas coisas, mas estamos entusiasmados em poder realizar este jogo e por isso nos preparamos para procurar ganhá-lo. Estamos unicamente focados na partida com o Huesca e voltar a conseguir aquilo que fizemos até há pouco tempo. Vamos lutar até o último jogo - disse.

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Criticado pelo desempenho na temporada e sofrendo pressão pela demissão, Zidane fez questão de enfatizar que não deixará o comando merengue por vontade própria. O técnico dos Blancos também mostrou confiança em seu elenco.