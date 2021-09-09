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'A defesa melhorou porque todo time melhorou', analisa Cáceres sobre a boa fase da defesa do Cruzeiro

O lateral paraguaio também falou de sua longa recuperação física e garante estar pleno, totalmente curado para seguir a temporada na Raposa...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 20:11

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 20:11
Raul Cáceres, lateral-direito do Cruzeiro, voltou ao time na última terça-feira, 7 de setembro, após longo período se tratando de um problema no tornozelo. E, o retorno foi benéfico ao time, que estava sem um jogador de ofício na posição após a lesão do outro atleta do setor, Norberto. O paraguaio comentou sobre a cura do problema físico e garantiu que está 100% curado e pronto para seguir firme com o time na temporada. E, por falar na equipe, Cáceres celebrou a boa fase da defesa, que levou apenas um gol nos últimos quatro jogos. Para o lateral, o momento favorável é pelo trabalho coletivo, pois toda a equipe melhorou. Confira nos vídeos da matéria mais detalhes do que disse o jogador. O lateral-direito voltou a atuar no empate por 1 a 1 da Raposa com o Goiás, na terça-feira, 7 de setembro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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