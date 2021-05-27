A caminho do Santos, lateral Moraes se despede do Mirassol

Crédito: Moraes se despediu do Mirassol nesta quarta-feira (Imagem: Divulgação

Próximo de ser anunciado pelo Santos como o primeiro reforço da gestão do presidente Andres Rueda, o lateral-esquerdo Moraes, que disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol, se despediu do time do interior paulista. O jogador chega por empréstimo de uma temporada.

- Obrigado por tudo, Mirassol! Tenho muito o que agradecer por tudo que vivi nesse clube incrível. Obrigado por acreditarem em mim e no meu potencial. Foram duas excelentes campanhas no Paulistão além do título da Série D, que nos levou à Série C. Foi uma honra vestir o manto do Leão. Sempre estarei na torcida! Até mais! - disse o jogador em seu Instagram.

Moraes já foi aprovado nos exames médicos e deve ser anunciado nas próximas horas pelo Peixe. Com 23 anos, o lateral participou de dez jogos do Paulistão e fez um gol. O contrato dele com o Atlético-GO termina em 31 de dezembro de 2022.