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A caminho do Santos, lateral Moraes se despede do Mirassol

Jogador já foi aprovado em exames e deve ser anunciado pelo Peixe nesta quinta...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 23:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 23:13
Crédito: Moraes se despediu do Mirassol nesta quarta-feira (Imagem: Divulgação
Próximo de ser anunciado pelo Santos como o primeiro reforço da gestão do presidente Andres Rueda, o lateral-esquerdo Moraes, que disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol, se despediu do time do interior paulista. O jogador chega por empréstimo de uma temporada.
- Obrigado por tudo, Mirassol! Tenho muito o que agradecer por tudo que vivi nesse clube incrível. Obrigado por acreditarem em mim e no meu potencial. Foram duas excelentes campanhas no Paulistão além do título da Série D, que nos levou à Série C. Foi uma honra vestir o manto do Leão. Sempre estarei na torcida! Até mais! - disse o jogador em seu Instagram.
Moraes já foi aprovado nos exames médicos e deve ser anunciado nas próximas horas pelo Peixe. Com 23 anos, o lateral participou de dez jogos do Paulistão e fez um gol. O contrato dele com o Atlético-GO termina em 31 de dezembro de 2022.
O Santos corre atrás de contratações. Marcos Guilherme, que estava no Internacional, deve ser o próximo a ser anunciado. Paulo Henrique Ganso também foi procurado pela diretoria do Santos, mas a negociação não evoluiu.

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