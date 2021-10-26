A caminho do Santos, Edu Dracena se despede do Palmeiras

- Hoje (26 de outubro) encerro um ciclo na Sociedade Esportiva Palmeiras com muitos agradecimentos durante o período em que joguei: os atletas, treinadores, membros de comissões técnicas, dirigentes e funcionários de todas as áreas do clube. E durante os últimos quase dois anos onde atuei como assessor técnico quero agradecer da mesma forma a todos àqueles que fizeram parte do meu dia a dia de trabalho. Deixo meu agradecimento ao torcedor que fez parte de todos esses momentos, seja incentivando, apoiando ou cobrando quando necessário na luta por conquistar títulos. Muito obrigado a todos do fundo do meu coração - postou Edu Dracena no Instagram.