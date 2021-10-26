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futebol

A caminho do Santos, Edu Dracena se despede do Palmeiras

Assessor técnico encerra ciclo no clube que começou em 2016, ainda como zagueiro...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 14:50

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 14:50
Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação
Edu Dracena deixou o cargo de assessor técnico do Palmeiras nesta terça-feira (26) após quase dois anos como dirigente. Ele vai trabalhar no Santos após receber convite do presidente Andrés Rueda.
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- Hoje (26 de outubro) encerro um ciclo na Sociedade Esportiva Palmeiras com muitos agradecimentos durante o período em que joguei: os atletas, treinadores, membros de comissões técnicas, dirigentes e funcionários de todas as áreas do clube. E durante os últimos quase dois anos onde atuei como assessor técnico quero agradecer da mesma forma a todos àqueles que fizeram parte do meu dia a dia de trabalho. Deixo meu agradecimento ao torcedor que fez parte de todos esses momentos, seja incentivando, apoiando ou cobrando quando necessário na luta por conquistar títulos. Muito obrigado a todos do fundo do meu coração - postou Edu Dracena no Instagram.
Veja a tabela completa do BrasileirãoEdu chegou ao clube em 2016 e teve três temporadas como jogador, sendo duas vezes campeão brasileiro. Após a aposentadoria, no fim de 2019, o zagueiro passou ao cargo de assessor técnico e conquistou a Tríplice Coroa, além da Florida Cup, torneio amistoso.
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