A caminho do Santos, Edu Dracena se despede do Palmeiras

Edu Dracena deixou o cargo de assessor técnico do Palmeiras nesta terça-feira (26) após quase dois anos como dirigente. Ele vai trabalhar no Santos após receber convite do presidente Andrés Rueda.
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- Hoje (26 de outubro) encerro um ciclo na Sociedade Esportiva Palmeiras com muitos agradecimentos durante o período em que joguei: os atletas, treinadores, membros de comissões técnicas, dirigentes e funcionários de todas as áreas do clube. E durante os últimos quase dois anos onde atuei como assessor técnico quero agradecer da mesma forma a todos àqueles que fizeram parte do meu dia a dia de trabalho. Deixo meu agradecimento ao torcedor que fez parte de todos esses momentos, seja incentivando, apoiando ou cobrando quando necessário na luta por conquistar títulos. Muito obrigado a todos do fundo do meu coração - postou Edu Dracena no Instagram.
Veja a tabela completa do BrasileirãoEdu chegou ao clube em 2016 e teve três temporadas como jogador, sendo duas vezes campeão brasileiro. Após a aposentadoria, no fim de 2019, o zagueiro passou ao cargo de assessor técnico e conquistou a Tríplice Coroa, além da Florida Cup, torneio amistoso.
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