A caminho do Liverpool, Thiago se despede do Bayern de Munique: 'Capítulo maravilhoso'

Chega ao fim a história de Thiago Alcântara no Bayern. Prestes a ser anunciado como novo reforço do Liverpool, o meia brasileiro naturalizado espanhol se despediu do seu antigo clube nas redes sociais.- Os melhores parceiros para criar estas memórias. Aos torcedores do FC Bayern, companheiros de equipe e todos os envolvidos... obrigado!!! - disse Thiago, em rede social. Thiago também postou fotos e vídeos nas redes sociais, alguns deles com a taça da Liga dos Campeões, competição que conquistou na última temporada. Em vídeo postado, pediu som ligado aos torcedores para relembrar a melhor memória possível na despedida de um 'capítulo maravilhoso'. A negociação entre Bayern e Liverpool por Thiago tomou forma na última quinta-feira (17). Os dois clubes entraram em um acordo pela transferência no valor de 30 milhões de euros (R$ 186 mi).