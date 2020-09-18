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A caminho do Liverpool, Thiago se despede do Bayern de Munique: 'Capítulo maravilhoso'

Nas redes sociais, meia agradeceu a todos os que estavam presentes em trajetória no clube...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 08:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 08:22
Crédito: MIGUEL A. LOPES / POOL / AFP
Chega ao fim a história de Thiago Alcântara no Bayern. Prestes a ser anunciado como novo reforço do Liverpool, o meia brasileiro naturalizado espanhol se despediu do seu antigo clube nas redes sociais.- Os melhores parceiros para criar estas memórias. Aos torcedores do FC Bayern, companheiros de equipe e todos os envolvidos... obrigado!!! - disse Thiago, em rede social. Thiago também postou fotos e vídeos nas redes sociais, alguns deles com a taça da Liga dos Campeões, competição que conquistou na última temporada. Em vídeo postado, pediu som ligado aos torcedores para relembrar a melhor memória possível na despedida de um 'capítulo maravilhoso'. A negociação entre Bayern e Liverpool por Thiago tomou forma na última quinta-feira (17). Os dois clubes entraram em um acordo pela transferência no valor de 30 milhões de euros (R$ 186 mi).
Desde julho de 2013 no clube bávaro, Thiago Alcântara disputou 235 partidas, com 31 gols marcados e 37 assistências. No Bayern, além da Liga dos Campeões, venceu também a Bundesliga por sete vezes seguidas, quatro Copas da Alemanha, três Supercopas da Alemanha, uma Supercopa da Uefa e dois Mundiais de Clubes.

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