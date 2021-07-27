A caminho do futebol europeu, Hugo Moura pode não atuar mais pelo Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo está perto de concretizar a 12ª saída de jogador em 2021. Após semanas de negociação, o clube rubro-negro finalizou nesta terça-feira a operação pela transferência de Hugo Moura ao Lugano, da Suíça. O volante será emprestado por um ano, sem compensação financeira, e com opção de compra estabelecida no contrato.

+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continenteA informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia". Com a parte burocrática resolvida entre as equipes, Hugo Moura deve ser liberado para resolver a documentação necessária antes de viajar para se apresentar ao novo clube. A tendência, portanto, é que o volante não seja relacionado para o confronto com o ABC na próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil, e não atue mais com a camisa rubro-negra.

A contratação de Hugo Moura foi um pedido do técnico Abel Braga, que está no Lugano desde junho. O treinador trabalhou com o volante em 2019, nos tempos de Flamengo, e foi ele quem promoveu do jogador aos profissionais.

No ano passado, ele esteve cedido ao Coritiba e, apesar do rebaixamento, foi um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro. Com 23 anos, Hugo Moura tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2023. Na temporada atual, ele soma 20 partidas e um gol marcado, no clássico contra o Botafogo pela Taça Guanabara.

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