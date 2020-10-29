50 vezes Bruno Henrique! Atacante do Flamengo vibra com marca: 'Dia de hoje ficará marcado pra sempre'

Crédito: Marcelo Andrade/Ofotografico

Rei da América e multicampeão, Bruno Henrique chegou aos 50 gols marcados pelo Flamengo ao balançar a rede da Arena da Baixada, nesta quarta-feira, e definir a vitória do time por 1 a 0 sobre o Athletico, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em suas redes sociais, o atacante celebrou a marca.

- O dia de hoje ficará marcado pra sempre em minha vida, aniversário dos torcedores mais apaixonados desse mundo, marcando meu gol 50 com essa camisa e com vitória. Obrigado Deus por me proporcionar momentos históricos como esse! - publicou o camisa 27 do Flamengo nesta quarta-feira.