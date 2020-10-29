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50 vezes Bruno Henrique! Atacante do Flamengo vibra com marca: 'Dia de hoje ficará marcado pra sempre'

Camisa 27 marcou o gol da vitória do Flamengo diante do Athletico, nesta quarta-feira...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 00:07

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 00:07
Crédito: Marcelo Andrade/Ofotografico
Rei da América e multicampeão, Bruno Henrique chegou aos 50 gols marcados pelo Flamengo ao balançar a rede da Arena da Baixada, nesta quarta-feira, e definir a vitória do time por 1 a 0 sobre o Athletico, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em suas redes sociais, o atacante celebrou a marca.
- O dia de hoje ficará marcado pra sempre em minha vida, aniversário dos torcedores mais apaixonados desse mundo, marcando meu gol 50 com essa camisa e com vitória. Obrigado Deus por me proporcionar momentos históricos como esse! - publicou o camisa 27 do Flamengo nesta quarta-feira.
Em sua segunda temporada pelo Flamengo, Bruno Henrique soma 50 gols em 91 partidas com o Manto. Além disso, o atacante já conquistou os títulos da Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca.

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