5º maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, Cano comemora gol marcado: 'Muito contente'

O Vasco empatou com o Fluminense por 1 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O gol do Vasco foi marcado pelo atacante German Cano, que se tornou o quinto maior artilheiro estrangeiro da história do clube, com 25 gols marcados.

Ainda no intervalo da partida, em entrevista à Cariocão TV, o camisa 14 comemorou o gol, mas já mostrava a importância de marcar mais um para assegurar a vitória, que acabou não vindo.> Veja os números de Morato em comparação aos outros atacantes do Vasco- Muito contente pelo gol. Importante é não tomar gol. Temos que jogar como nunca, clássico é importante. Temos que seguir jogando bem, principalmente da metade do campo para frente para buscar mais um gol - disse Cano à Cariocão TV.