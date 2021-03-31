Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 5º maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, Cano comemora gol marcado: 'Muito contente'
futebol

5º maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, Cano comemora gol marcado: 'Muito contente'

Ainda no intervalo, Cano comemorou o gol marcado, mas destacou a importância de marcar mais um para assegurar uma possível vitória...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 00:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 00:53
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco empatou com o Fluminense por 1 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O gol do Vasco foi marcado pelo atacante German Cano, que se tornou o quinto maior artilheiro estrangeiro da história do clube, com 25 gols marcados.
Ainda no intervalo da partida, em entrevista à Cariocão TV, o camisa 14 comemorou o gol, mas já mostrava a importância de marcar mais um para assegurar a vitória, que acabou não vindo.> Veja os números de Morato em comparação aos outros atacantes do Vasco- Muito contente pelo gol. Importante é não tomar gol. Temos que jogar como nunca, clássico é importante. Temos que seguir jogando bem, principalmente da metade do campo para frente para buscar mais um gol - disse Cano à Cariocão TV.
O Vasco volta a campo no próximo sábado contra o Bangu, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no estádio Raulino de Oliveira, às 21h05.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados