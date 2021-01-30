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47,8% dos pontos do Botafogo no Brasileirão 2020 vieram contra times da primeira metade da tabela

Botafogo conquistou quase metade dos pontos contra os dez melhores times do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2021 às 17:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A queda do Botafogo para a segunda divisão do futebol brasileiro é iminente. Com 99% de chance de queda, o Glorioso soma até aqui quatro vitórias, 11 empates e 17 derrotas. No entanto, a situação do clube de General Severiano no Campeonato Brasileiro 2020 poderia ser melhor.Rescisão de Keisuke Honda com o Botafogo é publicada no BIDDos 23 pontos do Botafogo na competição, 11 foram conquistados contra clubes que figuram na primeira metade da tabela. Isso representa aproximadamente 47,8% de todos os pontos do Alvinegro Carioca no Campeonato Brasileiro. Uma das poucas vitórias do Botafogo na competição veio contra o Sport, que, na época, estava na primeira metade da tabela. Sob essa óptica, o Glorioso venceu 75% dos jogos contra os times da primeira metade da tabela.Outro fator que chama atenção é o aproveitamento do Botafogo dentro de casa. O time é, isoladamente, o pior mandante da competição. Foram apenas 11 pontos conquistados no estádio Nilton Santos, enquanto longe dos domínios são 12. O Botafogo é o quarto pior visitante da competição, mas conquistou mais da metade dos pontos fora de casa.Portanto, fica evidente que o Glorioso poderia se encontrar em uma situação melhor caso aproveitasse as chances dentro de casa e contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento. A única vitória contra times da segunda metade da tabela - enquanto lá estavam - foi contra o Coritiba, no Couto Pereira, em partida válida pela 26ª rodada.
O Botafogo volta a campo nesta terça-feira, 02, no Allianz Parque, às 16h. A partida terá transmissão tem tempo real do LANCE!.

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