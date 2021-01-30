47,8% dos pontos do Botafogo no Brasileirão 2020 vieram contra times da primeira metade da tabela

A queda do Botafogo para a segunda divisão do futebol brasileiro é iminente. Com 99% de chance de queda, o Glorioso soma até aqui quatro vitórias, 11 empates e 17 derrotas. No entanto, a situação do clube de General Severiano no Campeonato Brasileiro 2020 poderia ser melhor.Rescisão de Keisuke Honda com o Botafogo é publicada no BIDDos 23 pontos do Botafogo na competição, 11 foram conquistados contra clubes que figuram na primeira metade da tabela. Isso representa aproximadamente 47,8% de todos os pontos do Alvinegro Carioca no Campeonato Brasileiro. Uma das poucas vitórias do Botafogo na competição veio contra o Sport, que, na época, estava na primeira metade da tabela. Sob essa óptica, o Glorioso venceu 75% dos jogos contra os times da primeira metade da tabela.Outro fator que chama atenção é o aproveitamento do Botafogo dentro de casa. O time é, isoladamente, o pior mandante da competição. Foram apenas 11 pontos conquistados no estádio Nilton Santos, enquanto longe dos domínios são 12. O Botafogo é o quarto pior visitante da competição, mas conquistou mais da metade dos pontos fora de casa.Portanto, fica evidente que o Glorioso poderia se encontrar em uma situação melhor caso aproveitasse as chances dentro de casa e contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento. A única vitória contra times da segunda metade da tabela - enquanto lá estavam - foi contra o Coritiba, no Couto Pereira, em partida válida pela 26ª rodada.