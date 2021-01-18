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futebol

35 jogos e 35 gols: estreia de Haaland pelo Borussia Dortmund completa um ano

Com apenas 20 anos, jogador norueguês tem números espetaculares em um ano de Borussia Dortmund. Estreia com hat-trick em 20 minutos foi há exatamente um ano...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 17:35

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 17:35

Crédito: THOMAS KIENZLE / AFP
O atacante Erling Haaland celebra um ano de sua estreia pelo Borussia Dortmund nesta segunda-feira. No dia 18 de janeiro de 2020, o norueguês entrou em campo pela primeira vez com a camisa do time alemão em partida contra o Augsburg, pela Bundesliga, e teve um dia para jamais esquecer.
+ Veja a tabela do Campeonato AlemãoContratado ainda em dezembro de 2019, o jovem precisou esperar para entrar em campo, mas sua estreia foi digna de cinema. O Borussia Dortmund perdia por 3 a 1 quando, aos 11 minutos, o atacante entrou. Em apenas 20 minutos em campo, Haaland marcou três gols e foi o grande nome na vitória por 5 a 3.
De lá para cá, o jogador de 20 anos, que foi eleito o Golden Boy 2020, atuou mais 34 vezes pelo Borussia Dortmund e marcou mais 32 gols. Ao todo, são 35 jogos e 35 gols. Uma média de um por partida. O camisa 9 ainda soma seis assistências para gol.
+ Otávio, Thiago Silva, David Luiz… Veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021
Em entrevista para a revista inglesa "FourFourTwo" ainda antes da paralisação por conta da Covid-19, Haaland se disse "viciado" em fazer gols.
- Acho que sou viciado. É um bom vício. Não me surpreendo (com a ascensão meteórica) porque venho fazendo isso a vida toda. Era o que eu queria fazer quando era mais novo. É o que eu faço. Sempre soube que eu seria um bom jogador, mas as coisas estão indo rapidamente. Eu gosto dessa velocidade.

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