35 jogos e 35 gols: estreia de Haaland pelo Borussia Dortmund completa um ano

Crédito: THOMAS KIENZLE / AFP

O atacante Erling Haaland celebra um ano de sua estreia pelo Borussia Dortmund nesta segunda-feira. No dia 18 de janeiro de 2020, o norueguês entrou em campo pela primeira vez com a camisa do time alemão em partida contra o Augsburg, pela Bundesliga, e teve um dia para jamais esquecer.

+ Veja a tabela do Campeonato AlemãoContratado ainda em dezembro de 2019, o jovem precisou esperar para entrar em campo, mas sua estreia foi digna de cinema. O Borussia Dortmund perdia por 3 a 1 quando, aos 11 minutos, o atacante entrou. Em apenas 20 minutos em campo, Haaland marcou três gols e foi o grande nome na vitória por 5 a 3.

De lá para cá, o jogador de 20 anos, que foi eleito o Golden Boy 2020, atuou mais 34 vezes pelo Borussia Dortmund e marcou mais 32 gols. Ao todo, são 35 jogos e 35 gols. Uma média de um por partida. O camisa 9 ainda soma seis assistências para gol.

+ Otávio, Thiago Silva, David Luiz… Veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021

Em entrevista para a revista inglesa "FourFourTwo" ainda antes da paralisação por conta da Covid-19, Haaland se disse "viciado" em fazer gols.