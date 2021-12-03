35% dos gols do Corinthians no Brasileirão foram marcados por apenas dois jogadores

Artilheiros do Corinthians neste Campeonato Brasileiro com sete gols cada, os atacantes Jô e Róger Guedes são responsáveis por 35% dos gols do Timão na competição. São 39 tentos anotados na competição nacional, sendo 14 apenas da dupla. Em 36 jogos até aqui, a média é de 1,08 gol marcado pelo clube do Parque São Jorge por partida.

Jô é, além do jogador que mais marcou gols pelo Corinthians no Brasileirão, também é o artilheiro da equipe na temporada, com 10 tentos anotados. A média do centroavante, tanto no ano, quanto no Campeonato Brasileiro é praticamente igual. Sendo de 0,20 se somado todas as partidas e 0,19 se contabilizar apenas as da competição nacional.

Já Róger Guedes chegou ao Timão no segundo semestre e tem uma média de gols, já que atuou até aqui 18 partidas. O camisa 123 contabiliza uma marca de 0,38 gols por jogo.

Em relação a participação direta em gols, Jô amplia a sua efetividade, pois, além dos sete tentos anotados no Brasileiro, o atleta tem cinco assistências. Portanto, 12 gols corintianos no campeonato teve parcela do centroavante. O camisa 77 ainda soma mais dois passes diretos para gols em outras competições.

Róger Guedes, por sua vez, tem duas assistências, ambas no Campeonato Brasileiro, única competição que atuou pelo Timão até aqui.