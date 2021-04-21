futebol

25 anos! Relembre a última participação do Bragantino em torneio continental

Na Copa Conmebol de 1996, o Massa Bruta eliminou o Palmeiras, mas caiu diante do Independiente Santa Fe...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 15:11

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
A semana é repleta de expectativa para o Bragantino. Após 25 anos, o clube volta a disputar uma partida internacional e o desafio será o Deportes Tolima, clube da Colômbia, pela rodada inicial da Copa Sul-Americana.
Pouca gente lembra, mas a última vez que o Massa Bruta jogou um torneio continental foi em 1996, quando a saudosa Copa Conmebol estava no calendário dos clubes brasileiros.
No sistema de mata-mata, o Bragantino encarou logo de cara o Palmeiras. No primeiro encontro, no Nabi Abi Chedid, o Massa Bruta levou a melhor por 5 a 1, com show do atacante Kelly.
Na volta, o Verdão pressionou o Braga e a vitória aconteceu. Mas o placar de 3 a 0 a favor do Palmeiras fez o Massa Bruta permanecer na Copa Conmebol.
Na Segunda Fase o rival foi o Independiente Santa Fe. Na ida, o time de Bogotá venceu por 1 a 0, o que foi comemorado pelo Braga. Na volta, no interior de São Paulo, o empate sem gols eliminou o Bragantino.

