119 anos de Football Club: O pioneirismo do Fluminense na popularização do futebol no Brasil

Crédito: Acervo/Flu-Memoria

Pioneiro, o Fluminense completa, nesta quarta-feira, 119 anos de história. Entre contribuições dentro e fora de campo para o esporte nacional, o clube de Laranjeiras foi fundamental para popularizar o futebol no Brasil ao se tornar a primeira instituição da modalidade no país. Por isso, o Tricolor fomentou a criação de outras equipes, foi a primeira casa da Seleção Brasileira, além de integrar o clássico nacional mais antigo e ser o único clube de futebol a receber a Taça Olímpica.

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Na transição do século XIX para o XX, a população brasileira viu o país sair da monarquia para a República, uma mudança que trouxe novidades e modernizou os costumes da época. Nesse contexto, surgiram os primeiros clubes de remo, que logo conquistaram a torcida das classes mais abastadas do Rio de Janeiro, então capital federal. Em pouco tempo, as regatas se tornaram o grande evento esportivo da cidade.O PRIMEIRO FOOTBALL CLUB E A CRIAÇÃO DO CAMPEONATO CARIOCA

A história talvez seguisse de forma linear se não fosse o imigrante Oscar Cox. Da Inglaterra, não trouxe apenas a nacionalidade, mas também o "football", ainda desconhecido em território brasileiro. Em 1902, o inglês fundou a primeira instituição futebolística do país, o Fluminense Football Club, unindo a identidade do Rio ao esporte bretão.

O advento impulsionou a criação de outros clubes, como o Botafogo Football Club, o Bangu Athletic Club, entre outros. Três anos depois da fundação do clube de Laranjeiras, nascia a primeira rivalidade brasileira, entre Fluminense e Botafogo. O confronto entre os times tradicionais foi posteriormente apelidado de clássico vovô por conta da história.

Em 1906, o primeiro Campeonato Carioca foi realizado com seis equipes. Aos poucos, a população geral esquecia o remo e se interessava pelos gramados. Diferente do esporte aquático, o futebol não necessitava de materiais caros e poderia ser praticado em qualquer terreno baldio com uma bola, geralmente improvisada.PRIMEIRA CASA E PRIMEIRO GOL DA SELEÇÃO BRASILEIRA O Fluminense também ajudou no nascimento e na popularização da Seleção Brasileira. Em Laranjeiras, a Canarinho disputou seu primeiro jogo, em amistoso contra o time inglês Exeter City. A partida ocorreu no dia 21 de julho de 1914, no aniversário de 12 anos do clube carioca, e foi dos pés de Oswaldo Gomes, jogador do Flu, que saiu o primeiro gol canarinho da história.

O Campeonato Sul-Americano de 1919, correspondente à Copa América de hoje, foi o marco inicial da trajetória vitoriosa da equipe. A competição que rendeu ao Brasil seu primeiro grande título foi sediada em Laranjeiras e contou com a participação de Marcos de Mendonça, Fortes e Laís, jogadores do Fluminense. O resultado gerou uma comoção que foi do Rio de Janeiro até São Paulo, e inaugurou o sentimento pela pátria de chuteiras.

Anos depois, em 1930, o Tricolor fez parte de mais um episódio importante para a Seleção. Preguinho, atleta tricolor desde os 11 anos de idade, foi o autor do primeiro gol da equipe em Copas do Mundo no jogo contra a Iugoslávia, além de ter sido o primeiro capitão e artilheiro do time. Apesar da derrota brasileira por 1 a 2, o jogador se consagrou um dos grandes ídolos do futebol brasileiro. A parceria entre Seleção Brasileira e Laranjeiras durou dezessete anos.

+ Fluminense completa 119 anos com um dos maiores ídolos da história no elenco; relembre outras lendasTAÇA OLÍMPICA​Mesmo sendo pioneiro no futebol, o Tricolor não deixou de olhar para outras modalidades. Em 1922, o clube não apenas sediou os Jogos Olímpicos Latino-Americanos, como também arcou com os custos da competição sem nenhuma ajuda governamental.

Os Jogos do Centenário, conhecido assim por ter ocorrido nos 100 anos da Independência do Brasil, renderam ao Fluminense o status de único clube de futebol do mundo a receber a Taça Olímpica. A premiação é conferida às instituições que incentivaram o olimpismo e o esporte com destaque. Após três tentativas perante o Comitê Olímpico Internacional, Laranjeiras recebeu a honraria em 1949.

De 1902 aos dias atuais, o Fluminense passou por inúmeras reformulações, viveu momentos de destaque no futebol e também de crise. Em ritmo de retomada, o clube busca novas maneiras de ser competitivo, mas sem perder a essência de berço do futebol brasileiro. Nas palavras de Nelson Rodrigues, uma instituição que “nasceu com a vocação da eternidade”.