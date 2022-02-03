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1º treino do Corinthians sem Sylvinho conta com os retornos de Cássio, Cantillo e Willian

As atividades do Timão foram comandadas pelo técnico interino Fernando Lázaro, o auxiliar Alex Meschini, além do observador técnico Mauro da Silva...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 19:04

LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2022 às 19:04
Após a derrota por 2 a 1 e a demissão do técnico Sylvinho, o Corinthians se reapresentou na tarde de quinta-feira (3) no CT Joaquim Grava e iniciou a preparação para o próximo compromisso, fora de casa contra o Ituano.> GALERIA: Veja técnicos brasileiros que estão sem clube
As atividades do dia foram comandadas pelo técnico interino Fernando Lázaro, o auxiliar Alex Meschini, além do observador técnico Mauro da Silva.
As novidades do treino foram as presenças de Cássio, Cantillo e Willian. O goleiro havia sido cortado de última hora contra o Santo André e testou positivo para Covid-19 no dia seguinte. Contudo, o capitão da equipe já está negativado e participou normalmente das atividades de quinta-feira.
O volante retornou ao Timão após servir a seleção colombiana em dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Já o camisa 10 ficou de fora do clássico contra o Peixe para controle de carga e condicionamento físico. Willian realizou um trabalho em campo, mas separado dos demais atletas.
> TABELA - Veja e simule os jogos do Corinthians no Campeonato Paulista
Como vem acontecendo desde o começo da temporada, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última partida do Corinthians permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo.
Os demais iniciaram o aquecimento sob as orientações do preparador físico Flávio de Oliveira. Em seguida, o grupo participou de um treino coletivo em espaço reduzido.
> GALERIA: Confira técnicos estrangeiros livres no mercado
A diretoria alvinegra agora trabalha para definir o próximo treinador do clube o mais rápido possível. Jorge Jesus é visto como um sonho, enquanto Renato Gaúcho está praticamente descartado.
Sylvinho deixou o Corinthians junto do auxiliar Doriva. O preparador Flávio de Oliveira e os auxiliares Fernando Lázaro e Alex seguem em suas funções. Lázaro segue com interino até a diretoria anunciar o novo técnico.
O próximo compromisso do Timão é no domingo (6), às 18h30, contra o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, pelo Paulistão.
Crédito: CássiotestounegativoparaCovid-19evoltouaostreinos(Foto:OlavoGuerra/AgênciaCorinthians

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