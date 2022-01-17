Nos pênaltis (8 x 7), o Real Noroeste bateu o Rio Branco-VN e conquistou o primeiro Capixabão de sua história em 2021 Crédito: Reprodução/TVE

Your browser does not support the audio element. Real Noroeste e Nova Venécia conhecem os rivais na Copa do Brasil 2022

Os dois representantes do Espírito Santo na Copa do Brasil 2022 conheceram seus respectivos adversários na maior competição do país. Na tarde desta segunda-feira (17), a CBF sorteou, no Rio de Janeiro, os confrontos da primeira fase. O Real Noroeste, campeão estadual do ano passado, enfrentará o Operário-PR. O outro time capixaba no torneio, o Nova Venécia, medirá forças contra o Ferroviário.

O time merengue, por estar pior posicionado no ranking da entidade máxima do futebol brasileiro em relação ao adversário, terá o mando de campo no jogo único. Para avançar à segunda fase, a equipe do técnico Duzinho Reis precisa vencer o visitante, que joga com a vantagem do empate.

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Caso avance elimine o Fantasma, atualmente na 2ª Divisão do Brasil, o Real encara o vencedor de Porto Velho e Juventude. Na segunda fase, a disputa da vaga também será em jogo único, mas com decisão de pênalti inclusa, em caso de empate no tempo normal.

TIME DO POMBO

Já o time da cidade de Richarlison, que se classificou à Copa do Brasil por ter vencido a Copa Espírito Santo, ainda não consta no ranking da instituição. Desta forma, a equipe do ES terá o mando de campo no jogo único.

O Nova Venécia foi o grande campeão da Copa ES 2021 Crédito: Thiago Félix/Nova Venécia

Assim como o Real Noroeste, a equipe do técnico Cássio Barros precisa vencer o time cearense, caso contrário estará já eliminada. O Ferroviário jogará podendo empatar. Caso avance na competição, o Leão encara o vencedor de União Rondonópolis e Atlético-GO (o mandante sai deste duelo).

DATAS

Os dois confrontos não possuem datas certas no calendário até o momento. A CBF reservou os dias 23 e 24 de fevereiro ou 02 e 03 de março. Inicialmente, os duelos estão marcados para os estádios José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, e Zenor Pedrosa, em Nova Venécia, respectivamente.

Ao todo, 92 clubes vão entrar em ação na Copa do Brasil 2022, isso levando em conta as vagas dos times brasileiros da Libertadores e dos campeões da Série B do Brasileiro, da Copa do Nordeste e também da Copa Verde. Esses times entram direto na terceira fase, quando começam os jogos de ida e volta.