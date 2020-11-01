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Futebol Capixaba

Charles de Almeida não resiste à sequência ruim e não é mais técnico do Vitória

Em nota oficial, diretoria alvianil declarou que 'o treinador e a direção do clube acertaram o desligamento de forma amigável'

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 20:34
Treinador Charles de Almeida ainda não conseguiu dar identidade a equipe alvianil
Treinador Charles de Almeida ainda não conseguiu dar identidade a equipe alvianil Crédito: Vitor Nicchio / Vitória FC
Após o empate com o Real Noroeste no sábado (31) e se ver em situação mais delicada na Série D do Campeonato Brasileiro, o Vitória decidiu retirar o técnico Charles de Almeida do comando do clube. No início da noite deste domingo (01), o Alvianil informou que o treinador não faz mais parte do clube. 
Charles chegou para substituir Rodrigo Fonseca, que viu o Vitória perder seus três primeiros jogos na Série D. Entretanto, o treinador também não obteve sucesso. Em seis jogos à frente do Alvianil na competição nacional, ele acumulou quatro derrotas, um empate e apenas uma vitória. 

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A sequência de insucessos e a difícil missão que se tornou classificar o Vitória à segunda fase da Série D pesaram para a diretoria o retirar do cargo. Fato é que com Rodrigo Fonseca ou com Charles de Almeida, o Alvianil esteve longe de apresentar um futebol razoável na competição nacional.

NOTA OFICIAL 

  • O Vitoria Futebol Clube, através de seu departamento de futebol, comunica que o técnico Charles de Almeida não faz mais parte do Alvianil para a sequência da temporada. 

    O treinador e a direção do clube acertaram o desligamento de forma amigável.  

    O Vitória agradece ao profissional por todo o empenho e dedicação no período em que defendeu as cores do clube, e deseja sucesso em sua carreira.

SÉRIE D

O Vitória volta a campo pela Série D no próximo sábado (07), quando vai enfrentar o Operário VG, no estádio Dito Souza, em partida que está marcada para às 16h.

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