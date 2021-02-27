Bola rola neste sábado (27) para o Campeonato Capixaba 2021

Rio Branco VN foi o campeão do Capixabão 2020 Crédito: Cid Fernandes/Rio Branco VN

A bola vai voltar a rolar para a principal competição de futebol no Espírito Santo. O Capixabão 2021 começa na tarde deste sábado (27), e promete muito equilíbrio, como já acontece habitualmente no futebol local. Pela segunda edição consecutiva, o torcedor terá que permanecer longe dos estádios, por conta da Covid-19, mas nas transmissões via TV aberta e pay-per-view será possível acompanhar cada lance da competição.

Rio Branco, Desportiva Ferroviária, Vitória, Serra, Estrela do Norte, São Mateus, Real Noroeste, Vilavelhense, Rio Branco VN e Pinheiros são as dez equipes que estão disputa da competição, que terá o mesmo regulamento da edição 2020.

Os dez times se enfrentam em turno único na 1ª fase, com os oito primeiros avançando para o mata-mata, e os dois últimos sendo rebaixados para a Série B do Campeonato Capixaba. A principal competição estadual terá a duração de quatro meses, com a partida final prevista para acontecer no dia 22 de maio. O campeão vai faturar a quantia de R$ 70 mil.

Como o campeonato se inicia ainda durante a pandemia, os jogadores passaram por testes durante todo o Estadual. A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) vai custear todo esse processo para assegurar as melhores condições de saúde para os jogadores.

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