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Futebol

Bola rola neste sábado (27) para o Campeonato Capixaba 2021

A primeira rodada da principal competição do calendário estadual terá três jogos hoje e duas partidas no domingo (28)

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2021 às 02:00
Rio Branco VN campeão do Capixabão 2020
Rio Branco VN foi o campeão do Capixabão 2020 Crédito: Cid Fernandes/Rio Branco VN
A bola vai voltar a rolar para a principal competição de futebol no Espírito Santo. O Capixabão 2021 começa na tarde deste sábado (27), e promete muito equilíbrio, como já acontece habitualmente no futebol local. Pela segunda edição consecutiva, o torcedor terá que permanecer longe dos estádios, por conta da Covid-19, mas nas transmissões via TV aberta e pay-per-view será possível acompanhar cada lance da competição.
Rio Branco, Desportiva Ferroviária, Vitória, Serra, Estrela do Norte, São Mateus, Real Noroeste, Vilavelhense, Rio Branco VN e Pinheiros são as dez equipes que estão disputa da competição, que terá o mesmo regulamento da edição 2020.

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Os dez times se enfrentam em turno único na 1ª fase, com os oito primeiros avançando para o mata-mata, e os dois últimos sendo rebaixados para a Série B do Campeonato Capixaba. A principal competição estadual terá a duração de quatro meses, com a partida final prevista para acontecer no dia 22 de maio. O campeão vai faturar a quantia de R$ 70 mil.
Como o campeonato se inicia ainda durante a pandemia, os jogadores passaram por testes durante todo o Estadual. A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) vai custear todo esse processo para assegurar as melhores condições de saúde para os jogadores.

CONFIRA OS JOGOS DA 1ª RODADA

  • Sábado (27) 

  • Real Noroeste x Estrela do Norte 
    Estádio: Rochão 
    Horário: 15h 

  • Vitória x Pinheiros 
    Estádio: Salvador Costa 
    Horário: 15h 

  • Rio Branco x São Mateus 
    Estádio: Kleber Andrade 
    Horário: 15h  

  • Domingo (28) 

  • Desportiva x Vilavelhense 
    Estádio: Engenheiro Araripe 
    Horário: 15h 

  • Rio Branco VN x Serra 
    Estádio: Olímpio Perim 
    Horário: 15h

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