Flamengo perde para o Liverpool e adia o sonho do bi mundial

Liverpool e Flamengo duelaram na final do Mundial de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação

Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Liverpool e adiou o sonho do bicampeonato mundial. O gol da vitória dos ingleses foi marcado pelo brasileiro Roberto Firmino, no primeiro tempo da prorrogação. Esta foi a primeira vez que o time da cidade dos Beatles foi campeão mundial.

O jogo foi disputado no estádio Khalifa, em Doha, no Catar. Esta foi a segunda vez que o Fla chegou à decisão do mundial. Na primeira vez, em 1981, o Rubro-Negro saiu campeão - justamente em cima do Liverpool.

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Mesmo saindo derrotado, o Fla deixou a torcida orgulhosa, enfrentando de igual para igual o campeão europeu e um dos melhores times da atualidade.

O JOGO

O Flamengo começou o primeiro tempo tomando sustos. Em cinco minutos o Liverpool chegou três vezes com perigo com Firmino, Keita e Alexander-Arnold. As três finalizações, foram para fora, mas assustaram a torcida.

Mas logo aos 15 minutos o jogo ficou mais equilibrado, com o Rubro-Negro ficando com mais posse de bola. As melhores jogadas saíram pela esquerda, com Bruno Henrique. Mesmo assim, o placar continuou em 0 a 0 - nas últimas duas partidas o Fla havia ido para o intervalo atrás do placar.

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Na volta do intervalo mais sustos. No primeiro minuto Firmino recebeu dentro da área, deu um lençol em Rodrigo Caio e bateu de canhota na trave. Aos cinco Salah teve a sua chance, mas também bateu para fora.

Aos 7 o Fla conseguiu respirar. Gabigol recebeu e bateu de fora da área. A bola passou tirando tinta da trave. Logo na sequência, a defesa do Liverpool saiu jogando errado, Gabigol chutou e obrigou Alisson a fazer grande defesa.

Aos 21, mais uma vez pela esquerda o Fla chegou com perigo. Gabigol recebeu e bateu travado. Logo depois, aos 25, Gabigol, sempre ele, conseguiu uma puxeta - Alisson fez mais uma boa defesa.

Liverpool e Flamengo duelaram na final do Mundial de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação

Aos 30 minutos os times começaram a mudar suas peças. O técnico do Liverpool tirou Chamberlain, machucado, e colocou Lallana. Logo depois, Jorge Jesus sacou Arrascaeta e colocou Vitinho. Faltando 10 minutos para o fim, Everton Ribeiro deu lugar a Diego.

Aos 40, Diego Alves manteve possível o sonho do bi. Henderson pegou de fora da área e o goleiro do Fla foi no ângulo para evitar o gol inglês.

Já nos acréscimos veio um último susto para a Nação. O árbitro deu pênalti de Rafinha em Mané, mas, chamado pelo VAR, o árbitro Abdulrahman Al-Jassim anulou a marcação.

Prorrogação

Os dois times voltaram sem novas alterações para a prorrogação. Aos 8 minutos, em contra-ataque mortal, o brasileiro Roberto Firmino abriu o placar. Antes, ele limpou Rodrigo Caio e Diego Alves.

Após o gol, Keita saiu para a entrada de Milner. Piris da Mota, que logo antes do gol estava esperando para entrar, voltou para o banco. Jorge Jesus, então, resolveu colocar o capixaba Lincoln no lugar de Gerson.

No segundo tempo da prorrogação, o autor do gol saiu para a entrada do atacante Origi. Precisando do gol de empate o Flamengo foi para cima. Muito mais na raça do que na técnica e tática.