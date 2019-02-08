Federação adia semifinais da Taça Guanabara após incêndio

A Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) anunciou o adiamento das semifinais da Taça Guanabara nesta sexta-feira (08), horas após um incêndio atingir o Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo, e deixar dez mortos e três feridos.
As duas partidas ocorreriam neste final de semana. O time rubro-negro enfrentaria o Fluminense no sábado (09), enquanto o
confrontaria o Resende no domingo (10). Agora o Fla-Flu será na quinta-feira (14), e o jogo dos vascaínos, na quarta (13).
Além disso, o duelo entre Fluminense e Antofagasta (CHI) pela Copa Sul-Americana, que seria na quarta, também foi remarcado, para o próximo dia 26.
Segundo informações iniciais, entre as vítimas do incêndio estão quatro funcionários do clube e seis jogadores das categorias de base.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio às 5h17. O fogo atingiu a ala mais velha do CT, que servia de alojamento para as categorias de base e recebia jogadores de 14 a 17 anos de idade. As chamas foram controladas às 6h.