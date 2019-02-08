  • Federação adia semifinais da Taça Guanabara após incêndio
Esporte

Federação adia semifinais da Taça Guanabara após incêndio

As duas partidas ocorreriam neste final de semana

08 de Fevereiro de 2019 às 16:56

Familiares e amigos das vítimas fazem uma oração em frente ao centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, zona oeste do Rio, atingido por um incêndio Crédito: Adriano Fontes/Agência Estado
A Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) anunciou o adiamento das semifinais da Taça Guanabara nesta sexta-feira (08), horas após um incêndio atingir o Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo, e deixar dez mortos e três feridos.
As duas partidas ocorreriam neste final de semana. O time rubro-negro enfrentaria o Fluminense no sábado (09), enquanto o
Vasco
confrontaria o Resende no domingo (10). Agora o Fla-Flu será na quinta-feira (14), e o jogo dos vascaínos, na quarta (13).
Além disso, o duelo entre Fluminense e Antofagasta (CHI) pela Copa Sul-Americana, que seria na quarta, também foi remarcado, para o próximo dia 26.
Segundo informações iniciais, entre as vítimas do incêndio estão quatro funcionários do clube e seis jogadores das categorias de base.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio às 5h17. O fogo atingiu a ala mais velha do CT, que servia de alojamento para as categorias de base e recebia jogadores de 14 a 17 anos de idade. As chamas foram controladas às 6h.

flamengo Rio de Janeiro Brasil
